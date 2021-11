Testy na školách v kraji odhalily jen málo nákaz, proočkovanost dětí roste

Ve zlínských základních školách se povinné testování týkalo 4 582 žáků, z toho u 88 ukázal antigenní test pozitivní výsledek. „Tito žáci teď musí počkat na potvrzení PCR testem,“ uvedla městská radní odpovědná za školství Kateřina Francová.

Celkem je na školách zřizovaných zlínským magistrátem 35 tříd v karanténě. Například na 17. základní škole Křiby jsou aktuálně dvě.

„Průběžně máme dvě tři třídy v karanténě. Vrátí se a odejdou jiné,“ popsal zástupce ředitele školy Pavel Růžička.

V pondělí měli sedm pozitivních záchytů ze zhruba 600 testovaných žáků. Na Základní škole Komenského II. byl jeden pozitivní z bezmála 400 školáků. A na základní škole v Malenovicích byly ze 400 dětí čtyři pozitivní.

Další kolo je čeká příští pondělí, potom už má testování na školách skončit. Podle ministerstva zdravotnictví nepřináší očekávaný efekt, což potvrzují i zkušenosti ze zahraničí. Často totiž nezachytí bezpříznakové nakažené, což děti většinou jsou.

Některé školy zavedly hybridní výuku

Podobné výsledky testování hlásí i střední školy. Namátkou kroměřížská Střední škola COPT v Kroměříži měla jeden pozitivní záchyt z 390 testovaných. Otrokovické gymnázium dokonce žádný. Zároveň však mají obě školy zkušenosti s rozsáhlejší karanténou. V Kroměříži do ní muselo nedávno deset tříd, v Otrokovicích je doma asi stovka žáků ze sedmi různých tříd.

„Očkovaní žáci chodí do školy, ostatní se učí doma, je to taková zvláštní hybridní výuka. V některých třídách je víc než polovina žáků očkovaných, jinde jen pár,“ popsal ředitel školy Ivo Kramář. Podobně je na tom také kroměřížský COPT.

Naproti tomu Gymnázium Ladislava Jaroše v Holešově má téměř poloviční proočkovanost mezi žáky a až na dvě výjimky jsou očkovaní i pracovníci školy. „Třeba u maturantů jsou téměř všichni očkovaní, mezi primány je to číslo samozřejmě nižší,“ uvedl ředitel holešovského gymnázia Zdeněk Janalík.

Denně přibývají očkovaní žáci

Počty očkovaných školáků rostou také na základních školách, třeba zlínská základní škola Křiby eviduje zhruba 20 procent žáků. Na Komenského II. mají z 280 žáků na druhém stupni 65 očkovaných. A téměř denně přibývají další.

„Za poslední dva týdny máme asi dvacet nových certifikátů o očkování,“ potvrdil Růžička.

Na základních školách ve třech okresech kraje je asi 38 tisíc žáků, na středních školách 18 tisíc. Střední školy aktuálně mají 165 covid pozitivních žáků a necelá tisícovka je v karanténě. Nákaza se projevila u 40 zaměstnanců škol, v karanténě je jich 46.

„Domnívám se, že je třeba posílit PCR testování v kraji. Máme místa, kde není dostupné o víkendu, přitom je klíčové pro rychlý návrat studentů do lavic,“ uvedla krajská radní odpovědná za školství Zuzana Fišerová. „Ministerstvo školství už delší dobu žádalo mobilní týmy pro PCR testování, to by výrazně pomohlo k udržení výuky,“ dodala.



Nejvíce nově nakažených ve Zlínském kraji je na Kroměřížsku, za týden tam přibylo téměř 604 nakažených na 100 tisíc obyvatel. Na Zlínsku je za posledních sedm dní téměř 577 nově nakažených, na Vsetínsku 569 a na Uherskohradišťsku 564.