Obavy z výsledků testování jsou pryč, školy se mohou pustit do výuky

Například ve Zlíně není na 13 základních školách ani jediný. Část z nich znala kompletní výsledky už ve středu. Otestovali totiž i prvňáky hned 1. září, přestože podle pokynů z ministerstva školství to mohli nechat až na další školní den.



„Využili jsme toho, že tady měly děti rodiče, zatímco druhý den už třeba nemuseli všichni přijít,“ vysvětlila ředitelka základní školy M. Alše Alena Grajciarová. „Udělali jsme testy hned v úvodu a slavnostní zážitek z prvního školního dne to dětem nijak nenarušilo,“ doplnil ředitel základní školy Dřevnická Pavel Dvořák.

Děti už většinou znaly průběh testování, protože ho před prázdninami absolvovaly ve školkách.

Ani emoce kolem samotného testování už nebyly tak divoké jako před koncem minulého školního roku. Zkušenost s rodiči, kteří testování dětí odmítají, má přitom snad každá škola v kraji. „Pár ojedinělých případů jsme zaznamenali, ale nešlo o nic zásadního,“ shrnula zlínská radní odpovědná za školství Kateřina Francová.

Například základní škola Dřevnická ve Zlíně má jednoho žáka, jehož rodiče s testy nesouhlasí. Do školy ho proto posílají s vědomím, že bude mít roušku i během výuky. Na základní škole UNESCO v Uherském Hradišti si zase jedni rodiče nechali děti doma a vyčkávají, jaká bude situace po ukončení testování.

Před začátkem září se přitom zdálo, že bude situace mnohem horší. Jeden ze zlínských ředitelů si od rodičů vyslechl i obvinění z neoprávněné manipulace s lidskými orgány, protože se v jeho škole testuje. „Je to vždycky o lidech,“ reagoval ředitel základní školy T. G. Masaryka v Bojkovicích Zdeněk Ogrodník. „My jsme si to s rodiči vydiskutovali, a i když to bylo chvílemi bouřlivé, nakonec jsme se shodli, že je dobře, když budou děti ve škole.“

Zahájení normální výuky tak nic nebrání a zbrzdit ji nemohou ani bezpečnostní opatření uvedená v manuálu ministerstva školství. Školy na nich nemělo co překvapit a bez potíží je splní. Jen jedno vyvolalo úsměv – věková hranice mezi rouškou a respirátorem.

Školy teď musí ověřit znalosti

Ministerstvo zdravotnictví totiž ve svém opatření uvádí, že děti do 15 let mohou ve vnitřních prostorách používat na zakrytí dýchacích cest chirurgickou roušku. Mladí lidé nad 15 musí mít respirátor. Doslovný přepis se teď dostal i do manuálu ministerstva školství a nikdo nevzal v potaz, že část deváťáků věkovou hranici překročila nebo překročí během školního roku. Pak budou muset ochranu změnit.

„Abych řekl pravdu, nebudu hlídat, kdy má kdo narozeniny. Všechno jsou to žáci základní školy, beru to tak, že nařízení se týká středoškoláků,“ reagoval ředitel zlínské základní školy Komenského II. Milan Alex.

Někteří ředitelé zase přiznali, že jim takový detail úplně unikl. Před koncem školního roku totiž byly roušky přípustné pro všechny školáky. Jsou ale i školy, kde žáci dávají přednost respirátorům. Třeba proto, že před koncem školního roku byli někteří žáci v karanténě a díky tomu, že ostatní měli respirátory, nemusely celé třídy do izolace. V takovém případě je ale měli všichni, jen 15letí by situaci nepomohli.

Jinde si věkové hranice všimli a žáky na ni upozornili. „Žádný manuál na odlišení patnáctiletých jsme ale nedělali,“ smál se vsetínský radní pro školství Tomáš Pifka.

Teď se školy soustředí především na to, aby se zdárně rozběhla výuka. V prvé řadě musí učitelé ověřit, co žáci umí a co ne. Děti ale nemusí mít strach z postihu za to, co se během distanční výuky nenaučily.



„Ověřovat znalosti musíme a budeme to dělat, nejde však o to rozdat rychle známky, ale zjistit, na čem jsme,“ vysvětlil Dvořák. „Jakousi představu už máme z června a není to zdaleka tak zlé, jak jsme se obávali.“