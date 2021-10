Tisíc školáků ve Zlínském kraji je v karanténě, zavírají se jednotlivé třídy

Odborníci předpokládají, že nákaza mezi dětmi bude v následujícím období sílit.

„V naší ordinaci jsme zatím podle provedených antigenních testů žádného dětského pacienta s potvrzeným covidem neměli. Máme pouze jednu maminku a čekáme na vytrasování jejích kontaktů,“ naznačila dětská lékařka Ilona Hülleová z Bystřice pod Hostýnem.

„Naštěstí děti mají obvykle průběh mírný. Nicméně je pravděpodobné, že se onemocnění bude mezi dětskými kolektivy vyskytovat a šířit,“ dodala.

Kvůli koronaviru je aktuálně v kraji v karanténě 73 tříd z 62 škol, a to napříč základními i středními školami. Nakažených dětí, které musejí dodržovat přísnou izolaci, je 127, dospělých z řad personálu 15.

Dalších 892 žáků a 13 pedagogů je kvůli rizikovému kontaktu s nemocnými v karanténě.

„Nákaza se vyskytuje napříč jednotlivými věkovými skupinami. Nejvíce nemocných evidujeme u žáků základních škol,“ upozornila mluvčí krajské hygieny Vendula Ševčíková. „V současné době ale ve Zlínském kraji nemáme uzavřenu žádnou školu a o uzavření ani neuvažujeme. Epidemiologickou situaci pečlivě monitorujeme,“ doplnila.

Očkovaní do karantény nemusejí

Podle údajů ministerstva zdravotnictví přibylo v regionu za poslední týden mezi dětmi od 6 do 11 let celkem 89 nemocných na 100 tisíc obyvatel v této věkové kategorii. U starších dětí do 15 let je jich 78, do 19 let pak 81.

Konkrétní školy, které jsou nákazou zasažené, hygienici nezveřejňují. O uzavřených třídách neinformují veřejně ani samotné školy. Na změny tak upozorňují hlavně rodiče. Například na jedné střední škole ve Zlíně mají teď v karanténě dvě třídy, které by se ale měly v tomto týdnu vracet.

„Také se nám objevil výskyt v další třídě, kde je ale většina studentů očkovaných, takže do karantény musí jen pět. Výuka se pro tyto žáky nemění a funguje online,“ potvrdila ředitelka zmíněné zlínské školy.

O tom, který žák nebo učitel musí zůstat doma, rozhoduje krajská hygiena. Škola jí pouze předává kontakty na spolužáky nakaženého studenta spolu s informací o jejich případném očkování. Podle pravidel ministerstva zdravotnictví naočkovaní studenti nemusejí do karantény.

„Naštěstí nemáme v karanténě jediného pedagoga. Jejich proočkovanost je v našem kolektivu poměrně vysoká,“ poznamenala zmíněná ředitelka.

Komplikuje se provoz škol i situace rodičů

V Otrokovicích teď v jedné z mateřských škol čekají, zda PCR potvrdí, nebo nepotvrdí pozitivní výsledek antigenního testu u jedné z učitelek. Pokud by se u ní covid-19 prokázal, pravděpodobně by musela do karantény celá její třída.

„Pak bude hygiena ještě rozhodovat o tom, zda by bylo nutné poslat do karantény i další učitelky,“ konstatovala otrokovická starostka Hana Večerková.

„Samozřejmě to provoz komplikuje, také rodiče jsou pak nuceni zůstat doma na paragrafu. Ale asi se to dalo čekat,“ zmínila.

V krajském Zlíně zaznamenali od začátku školního roku pět tříd na základních školách, které musely do karantény. V současné době by mělo jít o dvě třídy. „Děti budou doma dva týdny a budou se učit distančně. Jsou to ale mladší školáci na prvním stupni, takže to není příjemné pro pedagogy, rodiče ani pro ně samotné,“ podotkl zástupce jedné zlínské základní školy.

Ve Zlínském kraji přibylo během týdne na přelomu září a října 52 případů covidu na 100 tisíc obyvatel různého věku, nemocných tedy bylo 302. V předchozím období byl nárůst nižší.

Počet hospitalizovaných je však nízký, ve čtyřech krajských nemocnicích leželo koncem minulého týdne 13 nakažených a v soukromé Nemocnici Agel Valašské Meziříčí nebyl ani jeden.