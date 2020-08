Dvě školy na Slovácku 1. září neotevřou, učitelé jsou v karanténě

„V tuto chvíli ještě máme ve Zlínském kraji tři takové školy,“ uvedl v neděli odpoledne hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek. A upřesnil, že situace se může měnit.

Třetí školou, na niž dolehla karanténa, je Základní škola Okružní na Jižních Svazích ve Zlíně. Ta ale nakonec zřejmě začátek školy stihne, i když s omezením.

„Učitelé, kteří přišli s nemocným do kontaktu, podstoupili testy a až na poslední, na které ještě čekáme, jsou všechny negativní,“ uvedla zlínská radní odpovědná za školství Kateřina Francová.

Onemocnění se prokázalo u jednoho ze zaměstnanců. Do karantény tady muselo celkem 24 osob. Prostory školy už jsou vydezinfikované.

„Všichni zbývající pracovníci se připravují na otevření školy v řádném termínu,“ uvedla na webu školy ředitelka Ivana Rejzková. „Naším cílem je neomezovat provoz a od prvního zářijového dne se postarat o všechny naše žáky,“ dodala.

Protože ale budou chybět někteří třídní učitelé, musí škola narychlo upravit výuku a chod školy. Podrobnosti rozešle rodičům a žákům přes elektronickou žákovskou knížku během dnešního dne.

Žáky čeká distanční výuka

U dvou škol na Slovácku je ale jisté, že otevřou se zpožděním. Jejich učitelé absolvovali v přípravném týdnu školení pedagogických kompetencí a později se ukázalo, že odborný lektor má pozitivní test na covid-19. „V obou případech šlo o stejného lektora,“ potvrdil Čunek.

Uherskobrodská škola situaci vyřešila tak, aby co nejméně dopadla na rodiče žáků. Polovina dětí z prvního stupně půjde 1. září do Domu dětí a mládeže a druhá do nízkoprahového zařízení Šrumec.

Tamní pedagogové jim zajistí dozor a potřebnou péči. Na dálku se s nimi spojí jejich třídní učitelé. Taková forma výuky potrvá do 12 hodin. Škola momentálně hledá možnosti zajištění obědů. Odpoledne už budou děti doma, škola ale nabídne online školní družinu, což s úspěchem odzkoušela už v minulém školním roce.

„Nezahlcovali jsme rodiče a nebudeme to dělat ani nyní. Distanční výuku jsme zvládli, teď na ni navážeme,“ ujistila ředitelka školy Na Výsluní Dagmar Bistrá.

Žáci druhého stupně zahájí školní rok doma. Distanční výuku, která bude od září pro žáky povinná ze zákona, mohou využít i prvnostupňové děti, pokud si to rodiče přejí. Škola všechny během víkendu kontaktovala a ujasnila podrobnosti.

„Prvňáčci přijdou o slavnostní zahájení a pro všechny je to komplikace, což mě mrzí, ale jsem si jistá, že to zvládneme,“ shrnula Bistrá.

Ani pro pracovníky zařízení, která školákům poskytnou azyl, to není jednoduché. Pedagogové z Domu dětí a mládeže byli celé prázdniny vytížení letními tábory a v září obvykle vybírají dovolenou.

„Je samozřejmě nutné pomoct, když můžeme. Ale kdybych neměla tři nové lidi, kteří na táborech nebyli, nevím, jak bychom to udělali,“ popsala ředitelka Domu dětí Petra Chmelová.

V Nivnici je základní škola organizačně propojená s mateřinkou. Té se ale karanténa ani omezení provozu netýkají a 1. září zahájí běžným způsobem. Na webu školky to uvedla ředitelka Šárka Mikesková.

Pro školáky pak začne školní rok online schůzkou s třídními učiteli. Využijí k tomu stejný nástroj, jaký znají z minulého školního roku, tedy Microsoft Teams.

K distanční výuce se v průběhu následujích měsíců pravděpodobně vrátí řada škol. Je jen otázka, v jaké míře.

„Je nemyslitelné, že by se školy znovu zavřely celostátně, ale některé konkrétní kolektivy se v karanténě ocitnout mohou. Jarní zkušenost ale ukázala, že školy zvládly distanční výuku velmi dobře,“ uvedl krajský radní odpovědný za školství Petr Gazdík.

Během pondělí, nebo brzy po začátku září se ještě může počet škol postižených karanténou učitelů zvýšit. Zhruba 120 zaměstnanců z různých typů škol ve Zlínském kraji se totiž nedávno účastnilo semináře krajského akčního plánu. V neděli vyšlo najevo, že jeden z nich má pozitivní test.