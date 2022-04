Silničáři opravují cesty v Napajedlích, ve špičkách budou řidiči čekat

Pokud jde o cestu v Napajedlích, částečně se maximálně na tři týdny uzavře její zhruba 600 metrů dlouhý úsek od odbočky do Žlutavy po konec areálu Fatry. Volný bude jeden jízdní pruh a doprava bude řízena kyvadlově.

„Bude to komplikace,“ tuší šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek.

Součástí opravovaného úseku je i křižovatka, z níž se odbočuje do centra města a k Fatře. „Křižovatka je důležitá a hlavně v ranních a odpoledních špičkách po ní jezdí hodně lidí. Budeme se snažit provoz co nejvíce přizpůsobit Fatře,“ nastínil Chudárek.

„Opravu jsme museli udělat, protože povrch vozovky je rozpadlý a jsou v něm vyjeté koleje. A ještě nějakou dobu bude trvat, než se postaví dálnice,“ dodal.

Po cestě, která slouží jako hlavní tah na jih do Uherského Hradiště, projede denně kolem 20 tisíc řidičů. Kvůli její opravě bude na nějakou dobu uzavřena i odbočka do Žlutavy, po níž se jezdí do Halenkovic.

„Nemůžeme vyloučit, že se budou tvořit kolony. Existují ale objízdné trasy, tak to snad nebude tak špatné,“ věří starostka Napajedel Irena Brabcová.

Řidiči se můžou omezení vyhnout, když pojedou přes Bělov, Žlutavu, Halenkovice a Spytihněv. Do Uherského Hradiště mohou zvolit trasu přes centrum Napajedel, do něhož se dostanou po odbočce na začátku města.

Sedm set metrů dlouhý příjezd na dálniční obchvat Otrokovic je uzavřený úplně, zhruba na dva týdny. Řidiči se na obchvat dostanou na druhém konci města před Napajedly, když pojedou po nově postavené kruhové křižovatce. Více aut včetně nákladních tak bude jezdit přes centrum Otrokovic, které loni dokončená druhá polovina obchvatu tranzitní dopravy zbavila.

V létě opraví hlavní tah Zlín - Otrokovice

„V dopravní špičce to bude komplikace, ale musíme to vydržet,“ zmínila otrokovická starostka Hana Večerková. „Dálniční přivaděč je nutné opravit, protože je už několik let v havarijním stavu. Vedly po něm objízdné trasy, když se dostavoval obchvat.“

Přivaděč patří městu, které ho za své peníze opraví, finančně mu přispěje Ředitelství silnic a dálnic. „V Otrokovicích se doprava zahustí, ale jinak to udělat nešlo,“ poznamenal Chudárek.

Podle něho se mohl přivaděč opravovat dvojnásobně dlouhou dobu, pokud by na něm zůstal otevřený jeden jízdní pruh. Připravenou variantu však považuje společně s městem vůči motoristům za šetrnější. V červenci se silničáři pustí také do opravy části výpadovky ze Zlína do Otrokovic, po níž denně projede 34 tisíc aut.

Konkrétně půjde o křižovatku v Prštném, plus zhruba 600 metrů vozovky ve směru do centra, následně 300 metrů ve směru do Otrokovic. Provoz bude zúžený do jednoho pruhu v každém směru, což způsobí v dopravě velké problémy.