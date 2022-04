Řidiče ve Zlínském kraji čekají potíže, důležité cesty se částečně uzavřou

Při posledním sčítání dopravy se ukázalo, že nejvíce vytíženou silnicí ve Zlínském kraji je výpadovka ze Zlína do Otrokovic, po níž denně projede kolem 34 tisíc aut.

A silničáři začnou v létě opravovat na této cestě křižovatku v Prštném, z níž se odbočuje k supermarketu Albert. K tomu ještě zhruba 600 metrů vozovky ve směru do centra, následně 300 metrů ve směru do Otrokovic.

Řidiči tam budou muset počítat s komplikacemi, protože silničáři jim nenabídnou objízdnou trasu, neboť v okolí jsou jen cesty nižších tříd, jež by takovou zátěž nezvládly. Provoz bude zúžený do jednoho pruhu v každém směru.

„Samozřejmě to bude nepříjemné, protože po této cestě jezdí přes 30 tisíc aut denně. Opravíme ale jen její krátký úsek, navíc v krátkém období,“ nastínil šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Karel Chudárek.

Práce měly začít původně v květnu, ale i po dohodě s městem se rozjedou první týden v červenci, kdy bude slabší provoz. Neměly by trvat déle než tři týdny. Silničáři v tomto místě provizorně opravili nejhorší výtluky loni, letos bude zásah plošnější a trvanlivější.

„Doufám, že pak už tady nebudou každý rok cestu opravovat a uzavírat,“ přeje si zlínský řidič Petr Nováček.

Opravy vytížených úseků potrvají jen pár týdnů

Prakticky totéž co výpadovku ze Zlína potká frekventovanou cestu před Fatrou v Napajedlích, po níž denně projede téměř 20 tisíc aut. Její 600 metrů dlouhý úsek se částečně uzavře kvůli výměně povrchu, práce začnou na přelomu dubna a května, potrvají maximálně tři týdny. Doprava bude řízená kyvadlově.

„I toto je akce jen na pár týdnů, takže omezení alespoň nebude dlouhodobé,“ zmínil Chudárek.

Velké dopravní komplikace by neměla způsobit oprava čtyř kilometrů cesty I/55 mezi Tlumačovem a Otrokovicemi, s níž silničáři chtějí začít v létě. Řidiči budou moci úsek objet po souběžně vedoucí dálnici D55 nebo po vedlejší cestě z Kvasic.

Rozkopaný letos bude i dálniční přivaděč na D55 na začátku Otrokovic ve směru od Tlumačova. Přesný termín a objížďky v tuto chvíli nejsou známé.

Větší potíže ale může způsobit výměna povrchu cesty I/57 mezi Valašským Meziříčím a Bystřičkou. Půjde o tři kilometry dlouhý úsek plus kilometr dlouhý průtah Bystřičkou. Na nich budou části omezující provoz do jednoho pruhu. Silničáři začnou nejdříve o letních prázdninách. „Je tady hustý provoz a místo není kudy objet,“ upozornil Chudárek.

Pokračuje se v opravách průtahu Kunovicemi

Řidiči pocítí také stavební zásah do výpadovky ze Zlína do Vizovic. Půjde o zhruba 1,2 kilometru vozovky od motorestu v Zádveřicích za odbočku na Luhačovice. Těžká technika a dělníci ji obsadí ve druhé polovině letošního roku.

„Bude to nepříjemné, ale budeme mít snahu zachovat dva jízdní pruhy po celou dobu opravy, protože cesta je tam poměrně široká,“ řekl Chudárek.

Silničáři už pokračují v rekonstrukci průtahu Kunovicemi, kde musejí motoristé počítat s objížďkami.

„Pro vozidla nad 7,5 tuny by měla vést přes Moravský Písek, vozidla do 7,5 tuny budou uzavřený úsek objíždět po místních komunikacích,“ poznamenala mluvčí zlínské pobočky ŘSD Lucie Trubelíková. Dělníci a technika se po zimě na místo vrátili před pár týdny, konkrétně na křižovatku u staré školy. Práce skončí v červenci.

Pokračovat budou i v opravě cesty z Valašského Meziříčí do Rožnova pod Radhoštěm. Začít mají v dubnu, skončit do jednoho měsíce.

U Rožnova zbourají most, nahradí jej nový

Stavební zásah čeká průjezd Buchlovskými kopci. Poblíž Stupavy budou v první polovině roku cestáři sanovat poškození vozovky a vybudují tam opěrné zdi. Pustí se i do rekonstrukce 200 metrů dlouhého příjezdu na tuto cestu ve směru od Buchlovic.

V plánu mají i opravu povrchu křižovatky v Uherském Brodě u tamní benzinové pumpy. To vše také způsobí dopravní komplikace. Omezení potká i cestu I/57 u Lidečka, kde silničáři zajišťují svah proti sesuvu. Od příštího týdne začnou pracovat přímo na vozovce a rychlost tam bude omezená na 50 kilometrů za hodinu.

V dubnu by měl přijít na řadu most přes potok Sovík u Rožnova pod Radhoštěm na silnici I/35. Půjde o demolici mostu a výstavbu nového. Dít se to bude po jeho polovinách, aby byl zachovaný provoz. Pro chodce vznikne provizorní lávka. Práce mají trvat od dubna do října. Na jaře silničáři opraví i 700 metrů dlouhý úsek vozovky mezi Jasennou a Lutoninou.