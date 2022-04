V Otrokovicích počítají auta jedoucí přes město, chtějí obchvat zdarma

Za část obchvatu musejí řidiči od letoška platit , a řada z nich po ní proto nejede a volí cestu právě přes Kvítkovice. Tamější obyvatelé považují situaci za podobnou té před vybudováním obchvatu a tlačí na město, aby s ní něco udělalo.

„Obchvaty měst by měly mít výjimku ve zpoplatnění, jinak postrádají smysl a vrací dopravu zpět do ulic města. To je základní myšlenka, o které jsme přesvědčeni a hodláme o ní přesvědčit i ministerstvo dopravy,“ zdůraznila starostka Hana Večerková.

Ministerstvo pro příští rok připravuje novou dálniční koncepci, která by mohla vymezit úseky, jimiž lze projet bez známky.

„Otrokovice v seznamu nesmí chybět. Argumentů, které hodláme použít, je celá řada,“ poznamenala Večerková s tím, že město upozorňuje na ekologické a bezpečnostní hledisko.

„Situace je u nás bohužel pořád stejně špatná,“ popsal obyvatel Kvítkovic a předseda tamní komise místní části Radek Štěrba.

„Dáváme prostor městu, aby provedlo věrohodný průzkum a získalo potřebná data. Naši iniciativu jsme prozatím zastavili,“ sdělil.

Obyvatelé Kvítkovic uvažovali o sepsání petice, v krajním případě byli ochotní blokovat přechody pro chodce, aby přes Kvítkovice auta nemohla projíždět.

„S výsledky měření v Otrokovicích se rádi seznámíme a vítáme snahu města doložit oprávněnost výjimky tvrdými daty,“ řekl mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. „Pro rok 2023 chceme vnést vyšší míru spravedlivosti v porovnání rozsahu výjimek ze zpoplatnění dálnic v jednotlivých krajích,“ vzkázal.

Otrokovice měří intenzitu dopravy na sjezdech z dálničního obchvatu ve směru do Zlína a na konci města směrem do Tlumačova. Zpráva má být hotová do konce června.