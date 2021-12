Kousek zadarmo, dál za peníze. Část obchvatu Otrokovic bude zpoplatněná

Přitom první, přibližně stejně dlouhá část severovýchodního obchvatu, bude stále zdarma.

Město chtělo, aby se neplatilo za celý obchvat, a jednalo o tom s ministerstvem dopravy. Argumentovalo i tím, že první část, jež byla dostavena v roce 2006 v rámci budování D55, má výjimku. Podobně jako například dálniční obchvat Kroměříže či Brna.

Jenže neuspělo a jihovýchodní část obchvatu směrem z Otrokovic do Napajedel tak bude určená jen pro majitele dálniční známky. „Nejedná se o samostatný izolovaný úsek D55 ani o obchvat centrální části města Otrokovic,“ vysvětlil mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

„Ctíme tedy pravidlo, že nové úseky, které nejsou samostatně izolované od sítě, budeme zpoplatňovat, protože cílem zpoplatnění je vybrat peníze na další rozvoj dopravní infrastruktury, což od nás veřejnost vyžaduje. Poplatky jsou významný zdroj do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury,“ dodal.

Otrokovická radnice s tím počítala, ale pokusí se rozhodnutí státu změnit, aby byl obchvat zdarma alespoň od roku 2023.

„Budeme dál pokračovat v jednáních s okolními obcemi i ministerstvem dopravy,“ uvedla starostka Hana Večerková. „Budeme chtít, aby se jihovýchodní část obchvatu dostala mezi ty, na které se vztahuje výjimka. Vyčlenili jsme na to na příští rok půl milionu korun, za který pořídíme výzkum, jež ministerstvu doložíme.“

Radnice si nechá zmapovat, jak se zvýšil provoz na křižovatce v místní části Kvítkovice, která je důležitým dopravním uzlem. Po podzimním zprovoznění druhé části obchvatu se jí výrazně odlehčilo, po jeho zpoplatnění by se to ale mohlo změnit.

„Může to nastat,“ uvědomuje si Večerková. „Záležet bude na tom, jak se budou řidiči chovat a kolik z nich má dálniční známku,“ upozornila.

Kamiony by i nadále měly jezdit po obchvatu, a ne přes centrum města. Mimo jiné proto, že na příjezdu ve směru od Hulína mají do Otrokovic zákaz vjezdu.

Kvítkovická křižovatka už není přetížená

„I tak je město poměrně hodně dopravně zatížené. Proto chceme zejména z ekologických důvodů, aby byla i druhá část obchvatu zdarma a řidiči ho využívali,“ zdůraznila Večerková. „Uděláme vše pro to, aby to vyšlo.“

Dálniční obchvat Otrokovic bude zdarma do konce roku 2022, o dalším vývoji se jedná.

Pro Otrokovice je podle starostky klíčové, aby se neplatilo za první část obchvatu, která je zdarma hlavně proto, že ji využívají lidé, kteří jezdí do nebo ze sousedního Zlína. Vyhnou se kvítkovické křižovatce a najedou či sjedou z první části obchvatu. To zohledňovalo i ministerstvo dopravy. V případě druhé poloviny obchvatu tento faktor tak silný nebyl.

Stát argumentuje i tím, že stávající silniční průjezd Otrokovicemi, na kterém leží i kvítkovická křižovatka, byl před vybudováním obchvatu přetížený. To už dnes neplatí.

„Navíc ve směru na jih neslouží pro frekventované dojezdy ze Zlína do otrokovických průmyslových zón, což je hlavní důvod, kvůli kterému město Otrokovice trvalo na zachování výjimky mezi exity 30 a 32 (severovýchodní část obchvatu – pozn. red.),“ sdělil Jemelka.

Ministerstvo dopravy chce sjednotit styl dosud udělených výjimek a očekává, že jich bude spíše méně než více. Projevit by se to mělo od začátku roku 2023.

Roli hraje i lobbování

A proč je zdarma obchvat Kroměříže či Brna, ale ne druhá část otrokovického obchvatu? „Úseky kolem Kroměříže a Brna jsou bez poplatku historicky a pro rok 2022 jsme nepřistupovali k revokaci platných výjimek. Toto bude řešeno až spolu s pravidly pro rok 2023,“ zmínil mluvčí.

To někteří řidiči nepovažují za spravedlivé, zvláště když Kroměříž leží nedaleko. „Nechápu, proč musíme v Otrokovicích za obchvat platit, když je navíc předcházející úsek zdarma. Po dálnici moc nejezdím a kvůli pár kilometrům si dálniční známku rozhodně kupovat nebudu. Budu zase jezdit přes kvítkovickou křižovatku,“ uvažuje zlínský šofér Daniel Linhart, který jezdí do práce přes Otrokovice do sousedních Napajedel.

Situace v Kroměříži byla odlišná tím, že dálnice vede v trase původního obchvatu. Takže řidiči, kteří se městu chtějí vyhnout, nemají jinou možnost. Zkušenost ale ukazuje, že svou roli hraje i lobbování.

Například někdejší předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček prohlásil, že se zasadil o to, aby kroměřížský obchvat byl zdarma. Vondráček je z Kroměříže.

„Byl to lokální problém, kterému jsem se hodně věnoval,“ přiznal už dříve. Později se snažil také pomoci tomu, aby nebyl zpoplatněný otrokovický obchvat.