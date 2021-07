Když dálnice slouží i jako obchvat. Otrokovice se brání placené silnici

Dostavěný úsek dálnice D55 může nadále zůstat bez poplatku, musí to ale povolit ministerstvo dopravy. Když před čtyřmi lety rozhodlo o tom, že řidiči nebudou muset platit za obchvat Kroměříže, i když je součástí dálnice D1, bylo to krátce před volbami do Sněmovny.