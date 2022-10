Volby mění letité vedení části měst, starostové malých obcí zůstávají

„Z pohledu osobního rozvoje jsem hledal další uplatnění a směrem k radnici jsem cítil, že by měl lídrovství převzít někdo jiný,“ popsal Doležel. „Avizoval jsem, že je to moje poslední volební období a že pak už nebudu kandidovat přímo na starostu.“ Doležel byl dvojkou uskupení Fryšták jede! a stal se zastupitelem. Teď ale zvažuje, že kvůli pracovnímu vytížení pozici zastupitele vykonávat nebude.

Ve Zlínském kraji je více starostů, kteří řídí města a obce několik volebních období. Letošní komunální volby ale některým z nich vystavily stopku. Mezi nimi je starostka Chropyně Věra Sigmundová z ČSSD. Její strana skončila ve volbách druhá a vítězné ANO složilo koalici s ODS a STAN s tím, že bude mít i starostu. Pro Sigmundovou to znamená konec po jedenácti letech.

„Politika je umění možného a tady došlo k dohodě mezi jinými subjekty. Nemůžu říci, že by mě to těšilo, ale takový je život,“ zmínila Sigmundová „Politik musí být každé čtyři roky připravený na to, že odejde. A u mě to nastalo právě teď.“

Dnes má pochybnosti o tom, že by se do vedení města někdy vrátila, i když bude další čtyři roky opoziční zastupitelkou. „Nikdy neříkej nikdy, ale není to směr, kterým bych se chtěla vydat,“ nastínila.

Po šestnácti letech přestane být starostou Hulína Roman Hoza z ODS. Důvod je stejný: volby ve městě vyhrálo ANO. „V pozici starosty končím,“ uvedl Hoza. „Člověk s tím vždycky musí počítat, ale je to pro mě smutné překvapení.“ Podle něho existovaly pro město výhodnější varianty, ale jednání s dalšími stranami nedopadla pro ODS dobře a končí v opozici.

„Čtyři roky uplynou jako voda a potom se zřejmě pokusíme znovu oslovit lidi s žádostí o důvěru,“ plánuje Hoza, který chtěl kandidovat za ODS i v letošních senátních volbách. Strana ale podpořila v rámci SPOLU lidoveckou senátorku Šarku Jelínkovou, jež ovšem do druhého kola nepostoupila.

V Bystřici pod Hostýnem má za sebou šest volebních období starosta Zdeněk Pánek. Letos dovedl k vítězství kandidátku SNK a Evropských demokratů. Byl dvojka, ale lidé ho vykřížkovali do čela. Jenže v Bystřici se dohodlo ANO s ODS a Nestraníky a Pánek bude v opozici.

„Mám problém s tím, že jsem vyhrál volby a takto to dopadlo. Ale to je problém celého volebního systému. Upřímně řečeno jsem si myslel, že bych mohl zůstat alespoň v radě. Ale i toto patří k politice. Vnímám to pragmaticky,“ konstatoval Pánek. „Chci být konstruktivní opozice. Na malém městě je třeba podporovat to, co je rozumné, a odmítat to, co není.“

Jiní starostové úspěšně obhájili

Naopak další volební období čeká na jiné osvědčené starosty. Například Jiřího Přecechtěla z Bělova, který je starostou už dvacet let. Nejdříve pokračovat nechtěl, ale v obci nebyl o funkci zájem. Byl lídrem jediné kandidátky Sdružení nezávislých kandidátů pro Bělov, a přestože ho dva kolegové přeskočili, obec bude řídit nadále.

V Bělově plánují silniční průtah i pokračování stavby kanalizace. „Je potřeba, abychom u toho byli i s místostarostou,“ sdělil Přecechtěl.

Od momentu, kdy se v roce 1990 odtrhla od Velehradu, nepoznala Modrá jiného starostu než Miroslava Kováříka. Letos jeho kandidátka Pro Modrou společně vyhrála a on získal nejvíc preferenčních hlasů. Měl by pokračovat jako starosta.

„Myslím, že už jsem ve funkci tak dlouho, že to někteří voliči mohou brát spíše jako nevýhodu. Část lidí chce z principu vždycky změnu,“ uvědomuje si Kovářík. Ten byl strůjcem plánů na vybudování archeoskanzenu, expozice Živá voda či Stezky praturů. Tyto věci udělaly z Modré jeden z nejnavštěvovanějších turistických cílů v kraji.

Od roku 1990 je ve funkci i starosta Rusavy Bohumil Škarpich. Ten si už po minulých volbách posteskl, že nemá náhradu. Letos kandidoval na posledním místě a opět dostal nejvíc preferenčních hlasů. Takže by měl pokračovat.

Páté volební období čeká na starostku Bařic – Velkých Těšan Věru Halamovou, jež byla jedničkou jediné kandidátky nezávislých kandidátů.„Plusem je to, že člověk už nasbíral o chodu města zkušenosti a může se rovnou věnovat práci,“ upozornila Halamová. V obci chystají rekonstrukci hlavní silnice či pokračování výstavby vodovodu.