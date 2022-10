Jsem důvěřivý, v lidech vidím to lepší. Na politiku nemám povahu, říká Gazdík

Říká, že se ničeho nezákonného nedopustil a zvažuje své další působení v politice. „Politika je řemeslo, které se musí umět, ale nemyslím si, že ho můžete dělat desítky let, aniž by nepokřivilo váš pohled na svět. Takže určitě budu členem STAN, vše ostatní nechávám plynout,“ říká Gazdík, který je poslancem a zastupitelem v Suché Lozi, kde také žije a kde začal svoji politickou kariéru.

Před 20 lety jste se stal poprvé starostou v Suché Lozi a odrazil jste se odsud do vyšších pater politiky. Ztratil jste od té doby iluze?

Ne, protože jsem žádné neměl. Šel jsem do politiky prosadit konkrétní cíle. Pokud jde o regionální politiku, ta pro mě má pořád smysl, ostatně ji vyučuji na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Suchá Loz se rozvíjí neuvěřitelným způsobem a občany je to kvitováno. Do velké politiky jsem šel proto, že jsem chtěl prosadit změnu financování obcí v České republice. A jsem jeden z mála politiků, který splnil svůj hlavní cíl. Také se mi podařilo ve Zlínském kraji vybudovat hnutí STAN, které mělo dlouho sídlo na adrese Suchá Loz 72 a dnes má sídlo v Praze na Malostranském náměstí 5. Jde o druhou nejsilnější vládní stranu, druhou nejsilnější stranu v Senátu, jsme zastoupení ve všech politických patrech, po těchto volbách máme 3 186 zastupitelů. Víc jich má jenom KDU-ČSL. Svých 20 let v politice považuji za úspěch.