KOMENTÁŘ: Pohádkář. Anebo Kecal. Gazdíkovo odstoupení bylo nevyhnutelné

Ministru školství a místopředsedovi hnutí STAN Petru Gazdíkovi nejspíš nezbývalo nic jiného. Ostatně kdyby byl ještě v opozici, byl by zřejmě prvním, kdo by se dožadoval rezignace politika, který by se dostal do stejné situace. Gazdík se rád hlásí k tomu, že je skautem s přezdívkou Nek. Soudě dle vývoje událostí v korupční kauze okolo bývalého náměstka pražského primátora za STAN Petra Hlubučka a zlínského podnikatele Michala Redla by si ale klidně mohl začít říkat třeba Pohádkář. Anebo Kecal.

„Já jsem s ním nikdy na dovolené nebyl. Na tom trvám.“ Jak říkávají fotbalisti či hokejisti: „Tak určitě!“