Proměna Ploštiny začíná, příběh vypálené osady přiblíží i virtuální realita

Na Ploštině má vzniknout nová expozice a zázemí památníku. Zlínský kraj má s místem velké plány, proto uvolnil částku 3,7 milionu korun na přípravu stavby.

„Je to příspěvek na to, aby se mohlo začít na projektu pracovat, protože dotace z Integrovaného operačního programu budou vyplaceny až ex post,“ konstatoval radní Miroslav Kašný.

Zároveň s tím už se připravuje také obsah. Počítají nejen s expozicí a programy pro školy, ale také s virtuální realitou. Místo i události, které se na Ploštině staly, chtějí dát do souvislostí.

„Chystáme několik virtuálních příběhů. O samotné Ploštině, ale i o tom, co jí předcházelo a co následovalo,“ řekl náměstek hejtmana Josef Zicha.

Tragédii zasadí do širšího kontextu s dalšími vypálenými obcemi, s děním v kraji či na Slovensku, odkud partyzáni na Moravu přecházeli.

Dotace na stavbu za celkem 121 milionů korun má kraj jistou a v nejbližších dnech bude dokončeno stavební povolení.

Následovat má pečlivé vyčíslení nákladů. To je důležité vzhledem k situaci ve stavebních firmách, které mají víc zakázek, než mohou zvládnout.

„U tak velkého projektu si nemůžeme dovolit, aby nás zaskočila cena,“ podotkl Zicha.

Stavební práce v interiéru expozice už se budou dělat s ohledem na konkrétní program a podobu výstavy. Uzpůsobí se jí například velikost místností.

Jinde lidé slavili konec války, tady nacisté zapalovali domy

Stav památníku je řadu let tristní. Ožívá jednou ročně v době výročí ploštinské tragédie a mimo to sem lákají turisty jen přírodní scenérie.

Na místě rozpadajícího se amfiteátru vyroste nová budova s expozicí. Zvenčí bude nenápadná a z velké části prosklená, aby co nejvíc splynula s okolím. Návštěvník jí projde až k památníku na vrcholu kopce, přičemž překoná terénní rozdíl. Budovou vystoupá po pozvolném chodníku, který jej zároveň provede celým příběhem.

Nápad je rozdělený do tří cest. Putování památníkem je Cesta poznání. Od něj povede Cesta smíření k nedaleké kapli postavené po válce, v níž jsou zaznamenána jména všech obětí. Dále naváže Cesta nového života, která návštěvníky zavede do domku číslo popisné 23.

„Ten opravíme tak, aby odpovídal době vzniku, tedy roku 1947,“ řekl už před časem Zicha.

Ploštiny byla pasekářská osada na kopci nad Drnovicemi, kterou vypálili nacisté 19. dubna 1945. Zatímco v jiných částech země už se oslavoval konec války, tady Němci zapalovali domy, naháněli do nich zmučené pasekáře a stříleli do nich. Vinili je z podpory partyzánů.

Poválečný pokus obnovit osadu se příliš nezdařil, běžný život se sem už natrvalo nevrátil.