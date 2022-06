Teplárna může dál ukládat směs s arzenem a rtutí, obce mají strach

Už padesát let naváží Teplárna Otrokovice elektrárenský popílek do vysušeného jezera, které leží na pomezí nedalekých obcí Bělov a Nová Dědina. Přestože mělo ukládání tohoto materiálu podle původních plánů už skončit, nakonec se sem směs bude vozit ještě osm let.