Operační sály v Kroměříži dosluhují, jejich uzavření podle kraje nehrozí

Operační sály kroměřížské nemocnice umístěné v budově A jsou v provozu čtyřiadvacet hodin denně, lékaři na nich provádějí plánované i akutní operace, kterých ročně napočítají asi deset tisíc.

„Na operačních sálech hrozí zborcení stropních konstrukcí. Hrozí uzavření sálů z důvodu havarijní situace. Kraj je vlastníkem budov, ale jeho reakce na tuto situaci byla velmi opožděná,“ oznámila na posledním jednání krajských zastupitelů Hana Kučerová, vrchní sestra oddělení centrálních operačních sálů a centrální sterilizace v Kroměříži.

Že jde o vážný stav, potvrdil i bývalý vedoucí krajského odboru investic Milan Štábl a také jeho nástupce Libor Pecháček. Oba nicméně uklidňovali, že stropy v havarijním stavu nejsou.

„Veřejně říkat takové věci je téměř na poplašnou zprávu. Musíme zjistit, jak to je. A je-li to tak, provoz musí být uzavřen,“ reagoval na slova vrchní sestry hejtman Jiří Čunek, který má zdravotnictví ve své kompetenci.

Pár hodin poté už věděl, že problém není tak dramatický.

„Prověřovali jsme to a situace je taková, že stropy nespadnou a uzavírání sálů nehrozí,“ uklidnil Čunek.

Ve stropech jsou špatně ukotvené filtry

Nemocnice má čtyři sály rozdělené ve dvou patrech budovy. Slouží pro chirurgii, urologii, ortopedii, oftalmologii, otorinolaryngologii i pro gynekologii a porodnictví.

Ve stropech je umístěná nutná vzduchotechnika včetně tzv. hepa filtrů. Pro operační sály jsou nezbytné, protože se v nich zachytávají kontaminované mikročástice, a tím udržují potřebnou vysokou sterilitu prostředí.

Filtry ale podle odvolané ředitelky Lenky Mergenthalové nejsou ukotvené správně. Během pravidelné a nutné výměny, kterou musí firma provádět vždy jednou za dva až tři roky, mělo docházet k pohybu zařízení. Poslední servisní zásah se uskutečnil na podzim 2017.

„Tehdy nám řekli, že existuje riziko, že se vzduchotechnika při manipulaci uvolní. Proto jsme chtěli urychlit rekonstrukci operačních sálů a nechali jsme na náklady nemocnice zpracovat studii, přestože to není naše budova, ale kraje,“ poukázala Mergenthalová.

Rekonstrukce začne příští rok

Studii kraj dostal k dispozici v březnu loňského roku, ale výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci sálů vypsal teprve v září.

„Nebyla tam zmínka o tom, že by se stav blížil havarijnímu. Kdyby to tak bylo, tak bychom to my i nemocnice pochopitelně museli řešit jinak. Tedy hned a s pomocí výjimek. My jsme se ale s nemocnicí domluvili tak, že vzhledem k zákonným termínům výběrových řízení a lhůtám se rekonstrukce uskuteční až v roce 2020 a 2021,“ vysvětlil Pecháček.

Ke konci roku pak výběrové řízení kraj zrušil, protože se přihlásil jediný zájemce a nesplnil zákonné požadavky. Nedávno byla soutěž vyhlášená znovu a projektant by měl být schválený v březnu. Až materiál zpracuje, bude kraj hledat zhotovitele.

Během letošního roku by se ještě měla uskutečnit povinná výměna filtrů na všech čtyřech sálech, aby byla jejich funkčnost zaručená do doby oprav.

Rekonstrukce, kterou odborníci vyčíslili na téměř sto milionů korun, je naplánovaná na dvě etapy. Jedno patro operačních sálů stavebníci zrekonstruují příští rok v létě, druhé o rok později.

Aby lékaři zvládli všechny potřebné operace i v době oprav a při uzavření jednoho patra, tedy na polovině kapacity, bude muset rekonstrukce počkat právě na letní měsíce, kdy je plánovaných operací tradičně méně.