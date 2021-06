Odškodnění za výbuchy ve Vrběticích má konkrétní obrysy, 650 milionů

Když všechno půjde dobře, do konce letošního roku dostanou obce Vlachovice, Lipová, Haluzice, Slavičín a Bohuslavice nad Vláří na své účty odškodnění v souvislosti s explozemi v muničních skladech. Náhrady by se měli dočkat i sami obyvatelé. Počítá s tím nový speciální zákon, který jednorázově vyřeší poškozené silnice, duševní útrapy i snížení kvality života.

„Po těch šesti letech čekání musím říct, že tento proces spojený s návrhem mimořádného zákona byl šíleně rychlý. Příjemně mě to překvapilo,“ prohlásil starosta Vlachovic Zdeněk Hověžák (STAN).

Starostové obcí postižených výbuchy v roce 2014 začali o náhradách jednat brzy poté, kdy v areálu skladů skončily loni na podzim práce integrovaného záchranného systému.

Na konkrétním postupu se pak shodli po zveřejnění podezření na viníky události směřující k ruským tajným službám. Podle návrhu zákona, na kterém s ministerstvem vnitra vzácně shodli také poslanci za Zlínský kraj napříč politickými stranami, by finanční náhradu měli dostat všichni.

Dohromady se jedná o 350 milionů pro obce a kraj a 300 milionů pro jednotlivé občany

Částky pro obce jsou rozvržené podle toho, v jaké vzdálenosti od rizikového perimetru leží a také podle rozpočtového určení daní. Pro Zlínský kraj jde o 59 milionů, Vlachovice mohou dostat 116 milionů, Slavičín 104 milionů, Lipová a Bohuslavice nad Vláří shodně 36 milionů a Haluzice téměř 16 milionů.

Každému obyvateli včetně dětí s trvalým bydlištěm ve zmíněných pěti obcích by měla náležet konkrétní částka, která je navíc odstupňovaná podle časového období. Nejvyšší částka ve výši 300 korun je navržená za období neřízených výbuchů od poloviny října do poloviny prosince 2014, což byla nebezpečná situace s přímým ohrožením.

Pak se celý rok odvážela munice a tam je počítáno s částkou 100 korun za den. Dalších téměř pět let trvaly záchranné a likvidační práce a obyvatelé by za toto období měli dostat 20 korun za den.

„Například pro obyvatele Vlachovic to vypadá na částku kolem 90 tisíc korun, ve Slavičíně je to asi 15 tisíc korun, protože toto město není zařazeno do prvního období nejvyššího ohrožení. Lidé musejí o odškodnění požádat během šesti měsíců,“ upřesnil právní zástupce obcí a poslanec Evropského parlamentu Stanislav Polčák (STAN).

Touto kompenzací se obyvatelé zároveň zříkají dalších nároků, které by jim vyplývaly z jiných právních předpisů. Je to, podle Polčáka, jistější, než se domáhat odškodnění složitou soudní cestou.

Právnických osob se odškodnění netýká

Peníze pro obce a kraj jsou určené na opravy silnic poškozených odvážením munice, ale také na rozvoj, na neziskové organizace a spolky a podobně. „Některá část padne určitě i na projekty, které by komfort v obcích alespoň částečně napravily,“ naznačil Hověžák.

Návrh zákona musí schválit vláda. Pokud to neudělá, jsou poslanci za Zlínský kraj připravení ho ve středu 23. června projednat a případně schválit na jednání 9. července nebo nejpozději v září.

„Směřujeme k tomu, abychom vše stihli ještě v tomto volebním období. Shodli jsme se na tom s poslanci za kraj napříč politickým spektrem. Vrbětice jsou velké trauma nejen pro obyvatele obcí, ale celého kraje a když jsme se dověděli, kdo je původcem, tak i pro celou Českou republiku. Věřím, že to poslanci podpoří,“ konstatovala poslankyně a krajská zastupitelka Alena Gajdůšková (ČSSD).

Zástupci kraje i starostové současně upozornili, že zákon neřeší všechny poškozené. Netýká se totiž právnických osob a firem, které například kvůli výbuchům nebo nepřístupnému perimetru přišli o výdělek případně nemohli hospodařit na svých pozemcích a v lesích. Jejich kompenzace podléhají, podle Polčáka, přísnějšímu zkoumání a dokazování.

„Tento zákon míří na rychlé odškodnění obcí a občanů, pro ně je to tečka. Ale pro mne ještě není úplně hotovo právě kvůli právnickým osobám. A také čekám na odpověď ministerstva vnitra ohledně plošného hloubkového pyrotechnického průzkumu,“ dodal hejtman Radim Holiš (ANO).