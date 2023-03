Některé provozovny mají potíže, končí kvůli drahým energiím i inflaci

Město s ním ukončilo smlouvu. Od té doby jsou prostory prázdné. „Zvažovali jsme, jestli vyhlásíme soutěž na nového provozovatele, nebo zohledníme potřeby města. A vzhledem k tomu, že prostor není pro restaurační zařízení ideální, rozhodli jsme se, že ho využijeme pro turistické informační centrum,“ přiblížil zlínský primátor Jiří Korec.

V současné době je turistické centrum součástí informačního centra ve vestibulu radnice, což není úplně vhodné. Zatímco turistické centrum má sloužit hlavně návštěvníkům Zlína, to informační lidem, kteří přijdou na magistrát vyřídit své záležitosti. „Současné centrum je někdy zavřené, i když by návštěvník uvítal, aby bylo otevřené,“ poznamenal Korec.

Nové turistické centrum, které vznikne po bývalé restauraci, by pak sloužilo také jako zázemí účinkujících na akcích na náměstí Míru. Město už má hotový návrh úprav prostoru, přičemž by odstranilo zejména několik příček, aby byl vzdušnější. Chystá soutěž na dodavatele a příští rok chce otevřít.

K ukončování smluv města s provozovateli ve Zlíně dochází, byť to není v masovém měřítku. Alespoň prozatím. Skončila jedna prodejna na náměstí Míru, několik kanceláří v budově na Burešově a dvě ordinace v Dlouhé ulici.

„Až na výjimky se volné prostory doposud dařilo pronajmout. Nájemce často nemáme ihned, ale za určitý čas se cílovou skupinu podaří najít,“ poznamenal mluvčí magistrátu Tomáš Melzer.

Některé opuštěné prostory se město snaží přestavět, což se týkalo například provozoven v Dlouhé a Kvítkové ulici. Do nich se radnici nájemce daří najít, i když je nájem vyšší, protože jde o vkusně opravené místnosti. Město i proto nevidí důvod pro snižování nájmů, což bylo běžné během koronaviru. Ve větších prostorách naopak uplatňuje inflační doložku, aby výše nájmů reálně neklesala.

„Nemáme za to, že by byla situace natolik závažná, že by řetězově končili naši nájemci,“ řekl náměstek primátora Pavel Brada, který má majetek města v kompetenci.

Vsetín snížil nájem o 20 procent

Trochu jinak k tomu přistupují ve Vsetíně. Tam byl na Dolním náměstí obchod s oděvy, jehož majitel letos v únoru skončil. Finančně to pro něho už nebylo únosné, na čemž se podepsaly vysoké ceny energií i inflace. Měl však možnost jít do vlastního, kde pokračuje. A není jediný, kdo ve Vsetíně opustil nebytové městské prostory kvůli ekonomickým nesnázím.

„U některých nájmů se to děje. S ohledem na to i na ceny energií jsme některým provozovatelům snižovali nájem o 20 procent,“ nastínil starosta Vsetína Jiří Čunek. „Bylo to pro ně na hranici ztráty, dali nám dlouhodobá čísla, nájem jsme jim snižovali po prověření jejich situace,“ zdůraznil.

Ani to ale některé drobné podnikatele nezachránilo. Podle Čunka se snížení nájmů týkalo zhruba pěti provozoven. Letos skončila ještě prodejna kabelek, loni dva maséři, čajovna či prodejna zdravé výživy. Město inzeruje a snaží se volné prostory zaplnit. Což však může být problém. A nejen ve Vsetíně, ale také v dalších městech.

Hradiště teď neuplatňuje inflační doložku

Například v Kroměříži je prázdná restaurace v budově Domu kultury, kde dlouholetý nájemce skončil ke konci loňského roku.

„Mezi důvody patřila i opatření související s epidemií koronaviru,“ zmínil mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek. „Dům kultury vypsal dvakrát výběrové řízení na nového nájemce, ale nikdo se nepřihlásil. A to ani v případě, kdy dolní hranice nájemného za metr čtvereční nebyla stanovena,“ doplnil.

Restaurace zůstává stále prázdná, zatímco Dům kultury připravuje nové výběrové řízení. „Naproti tomu smlouva na provoz bowlingu a barů otevřených jen při akcích Domu kultury se uzavřít podařila,“ upozornil Vondrášek.

V Kroměříži nejsou také obsazené prostory, na něž se zpracovávají projekty na rekonstrukci, například bývalý obchod v místní části Trávník. Jinak se volná místa daří obsazovat. I proto Kroměřížské technické služby, které městské prostory řeší, nesnižovaly nájmy.

Naproti tomu v Uherském Hradišti chtějí drobným a středním podnikatelům aspoň trochu pomoci, podobně jako v době koronaviru. Aktuálně částečným odpuštěním navýšení nájmu, což znamená, že město neuplatňuje inflační doložku. Situaci považuje za mimořádnou. Opatření radní schválili před koncem ledna.

V Hradišti zatím skončily provozovny zejména v centru města, konkrétně restaurace, jídelna, prodejna knih a prodejna krojových látek a oděvů. „Ostatní jsou spíše kanceláře, ve kterých byly poskytovány služby zaměřené na finanční poradenství, zubní ordinace nebo kanceláře politických stran a spolků,“ připomněl mluvčí radnice Jan Pášma.