Kroměříž chce sportovní halu, ale jinou, než plánovalo minulé vedení

„Je velmi vhodné koncentrovat jednotlivé sportovní aktivity do jednoho území. Přesné umístění haly bude součástí studie,“ uvedl Miroslav Pospíšil, architekt olomoucké společnosti Atelier-r, která zpracuje architektonickou studii haly a v minulosti navrhla podobné stavby v Prostějově a jinde.

Přibližná lokalita je však v podstatě jedinou věcí, která se u haly nemění. Nové vedení města totiž původní studii z éry bývalého starosty Jaroslava Němce (Nezávislí) smetlo ze stolu a označilo ji za nevyužitelnou. „Dosavadní práce spočívala pouze v zadání studie, která by se podle architektů neměla ani nazývat studií, formálně šlo jen o pár obrázků,“ řekl na zastupitelstvu starosta Tomáš Opatrný (ANO).

Původně měla mít hala kulatý půdorys a objem 40 tisíc metrů kubických, nyní se počítá s obdélníkovou podobou a limitem do 27 tisíc metrů kubických.

„Jako problematické se jevily prosklené stěny, kvůli kterým by sportovci byli při hře oslňováni. Nevhodně byly řešené i vstupy a tribuny. Hala byla navíc prostorově naddimenzovaná, což by stavbu prodražilo zhruba o 150 milionů korun,“ podotkl Opatrný.

Němec kritiku odmítá. „Dávno bylo prokázáno, že slunce by v hale nikoho neoslňovalo,“ reagoval. „Bude se teď zkrátka stavět vetší tělocvična, ne hala s přesahem. Ale vedení města má na to právo, je to jejich rozhodnutí,“ dodal.

Podle místostarosty pro sport Karla Holíka (ČSSD), který byl ve vedení Kroměříže i v minulém volebním období, řešil dřívější podobu sportovní haly hlavně exstarosta Němec, zbytek rady o tom velkou představu neměl.

„Až po představení projektu jsme zjistili, že tam nesedí některé pozemkové věci. A hlavní výtkou je, že šlo o finančně přestřelený projekt,“ sdělil Holík. „I z jednání se sportovní komisi a kluby vyšlo, že na halu za půl miliardy nemáme a ani ji nepotřebujeme. Navíc tam bylo nedostatečné zázemí.“

Otázkou je, na kolik nová hala vyjde. Město mluví o sumě „nad 300 milionů korun“ a možném zisku dotací od Národní sportovní agentury či Zlínského kraje. Stavět by se mohlo v letech 2025–26, což je ale hrubý odhad.

Plán na vybudování sportovní haly zároveň znamená stopku pro zvažovanou výstavbu nového bazénu. Ten stávající je v nevyhovujícím stavu a předchozí vedení Kroměříže proto řešilo, zda jej opravit, či postavit nový. Po podzimních komunálních volbách je jasno, že koalice v čele s ANO upřednostní rekonstrukci. A i u ní je otázkou, jak rozsáhlá bude.

Hala je priorita, bazén musí počkat

„Stav bazénu je přitom kritický, a pokud se pustíme do haly, na bazén nebude,“ varoval bývalý místostarosta a současný opoziční zastupitel Vratislav Krejčíř (Piráti), který měl obnovu bazénu dříve na starosti. Opakovaným argumentem proti rekonstrukci je vysoká energetická náročnost stávající budovy stavěné v 70. letech a s tím spojené rostoucí provozní náklady.

„Chápu, že nejde zároveň stavět novou halu i bazén, ale obávám se, že náklady na opravu stávajícího bazénu budou v součtu vyšší než výstavba menší plavecké haly,“ poznamenal Němec.

Krejčíř také upozornil, že využitelnost bazénu je mnohem vyšší: ročně tam chodí 30 tisíc lidí, zatímco členové sportovních klubů čítají zhruba desetinu. Podle Opatrného ale budou sportovní halu využívat i místní školy a další kluby, takže počet návštěvníků naroste.

„Upřednostnili jsme halu i proto, že půjde o nové sportovní zařízení,“ vysvětlil starosta. „U bazénu je ekonomičtější varianta provést rekonstrukci. Existuje studie výstavby nového, kdy předběžný odhad mluví o částce 500 milionů a více. Chceme ji zaktualizovat a připravit projekt na opravu,“ naznačil.

„Prioritou je pro nás sportovní hala, kterou bychom rádi rozjeli během tohoto volebního období. Jde také o to, že bazén a zimní stadion už v Kroměříži jsou, zatímco halu nemáme,“ konstatoval Holík. „U bazénu nyní budeme řešit jen drobnější opravy, kompletní obnova zatím v plánu není.“