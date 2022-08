Kvůli zdražování roste zájem o jídlo zdarma a přibývá krádeží v obchodech

Za celý loňský rok vydali potřebným zhruba 100 tun potravin, letos se k tomuto číslu dostali už v červnu.

Potravinová banka Zlínského kraje v minulých měsících hodně pomáhala uprchlíkům z Ukrajiny, také se ale mezi lidmi zvýšilo povědomí o možnosti jídla zdarma a současně vzrostl i zájem.

Pomoc v této formě přitom potřebují čím dál častěji matky samoživitelky, osamělí senioři a v posledních dnech se objevují mezi žadateli i rodiny s nižšími příjmy.

„Roste zájem běžných lidí. Přičítáme to mimo jiné i tomu, že zdražování energií i dalších věcí už se projevuje v běžném chodu domácností,“ upozornila ředitelka krajské potravinové banky Vendula Kovářová. „Někdy je to krátkodobá pomoc. Stačí, že zemřel někdo blízký, ten člověk je najednou sám a má měsíc zvýšené náklady, protože potřebuje zaplatit pohřeb.“

Nemají na jídlo, tak kradou z regálů

Dopad zdražování už se projevil i jinde. Strážníci ve Zlíně zaznamenali v poslední době zvýšený počet drobných krádeží v obchodech s potravinami. „Stále častěji se při řešení těchto incidentů setkávají strážníci s lidmi, kteří odcizili základní potraviny, protože na ně nemají peníze,“ poukázal primátor Jiří Korec.

Město proto lidem v hmotné nouzi nabízí jako okamžitou pomoc balíčky s trvanlivými potravinami. Zájemci se mohou obrátit na odbor sociálních věcí zlínského magistrátu.

Město zvažuje také zřízení vlastní potravinové banky. Zásoby by financovalo samo, případně by vyzvalo velké zlínské obchody s potravinami nebo další dárce, aby také přispívali. Kdy a kde by městská potravinová banka fungovala, zatím není jasné. Pravděpodobně by ale sloužila jen těm, kteří mají ve Zlíně trvalé bydliště.

Během srpna se znovu otevře humanitární sklad pro uprchlíky z Ukrajiny na ulici Zarámí ve Zlíně. Zboží už nebude rozdělovat plošně, ale jen v některých případech, aby se zabránilo zneužívání.

Krajská potravinová banka získává zdarma potraviny a drogerii od zemědělců, výrobců, obchodníků nebo dárců a sponzorů. Jde hlavně o trvanlivé potraviny, paštiky, konzervy, olej, ale také zeleninu, ovoce nebo pečivo.

Zásoby potravinové banky jsou dostatečné

Zboží pak podle potřeby přerozděluje městům, obcím, farnostem a různým organizacím, jako je například Charita nebo Český červený kříž, odkud se balíčky podle nastavených pravidel dostávají ke konkrétním rodinám a lidem v potravinové nouzi.

Ve větší míře než v minulosti se daří využívat i nabídku obchodních řetězců v podobě zbytkové zeleniny, ovoce nebo pečiva, které by se vyhodilo nebo skončilo u farmářů.

„Je hodně lidí, kteří by materiální pomoc mohli získat,“ poukázala Michaela Pácová z Centra sociálně-materiální pomoci valašskomeziříčské Charity, která je jedním z odběratelů potravinové banky.

„Volají mi třeba i sociální pracovnice, že nějaký takový člověk potřebuje pomoc a že se u nás zastaví. Ale on nakonec nepřijde, protože se často za svou situaci stydí.“ Zásoby krajské banky jsou podle ředitelky dostatečné. V listopadu se navíc uskuteční tradiční podzimní potravinová sbírka, která sklad ještě posílí.

„Je možné, že zvýšený zájem přijde v září,“ tuší Pácová. „Už teď evidujeme žádosti, ve kterých klienti psali, že jim přišel nedoplatek za energie a oni vidí, že když ho zaplatí, budou mít problém s nákupem základních potravin nebo hygienických potřeb.“

Zlínská Charita zatím zvýšený zájem nezaznamenala, a to ani ze strany pěti desítek obcí a měst, se kterými v kraji spolupracuje. I tady čekají, co přinese podzim.

„Přijde oznámení o vyšších zálohách za energie, což už někteří lidé dostali. A spouštěčem může být i začátek školního roku, kdy budou rodiče zvažovat placení kroužků pro děti,“ podotkla projektová manažerka zlínské Charity Pavla Romaňáková. „Jsme připravení i v těchto situacích rodinám pomáhat tak, jak to bude v našich silách.“