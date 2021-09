V Koryčanech pochovali dobrovolného hasiče, který zahynul při výbuchu

„Desítky lidí zůstaly před kostelem, v dešti čekali až skončí obřad. Nyní zesnulého doprovází průvod na zdejší hřbitov,“ popsal z místa reportér MF DNES. „Rakev veze historický vůz,“ dodal.

Policie na tu dobu uzavřela provoz.

S kolegou se přijeli rozloučit profesionální i dobrovolní hasiči, u rakve zesnulé stála čestná stráž. Poslední rozloučení s druhým zesnulým hasičem je naplánováno na sobotu.

Oba hasiči byli členy výjezdu, který se 15.září vydal k nahlášenému úniku plynu. Bezprostředně po příjezdu na místo však došlo k explozi, která rozmetala rodinný dům. Jeho trosky byly rozházené desítky metrů daleko.

Jednoho ze zemřelých hasičů kolegové vynesli z trosek okamžitě, druhého dlouhé hodiny vyprošťovali i s pomocí psa vycvičeného na vyhledávání osob v závalech.

Při výbuchu se zranili další dva hasiči a dvě civilní osoby. V péči lékařů nyní zůstávají dva muži, jejich stav je stabilizovaný. Jeden z nich utrpěl popáleniny a pečují o něj ve Fakultní nemocnici Ostrava. „Jeho stav se výrazně nezměnil, i nadále je vážný. Muž je ale stabilizovaný a mimo bezprostřední ohrožení života,“ uvedla mluvčí ostravské fakultní nemocnice Petra Petlachová.

Druhého muže převezla sanitka z místa neštěstí do Fakultní nemocnice v Brně. „Byl k nám přivezen na umělé plicní ventilaci, od víkendu už je ale bez ní. Jeho stav je stabilizovaný, nicméně zůstává na JIP,“ uvedla mluvčí nemocnice Veronika Plachá. „Podle lékařů to vypadá, že by mohl být bez vážnějších následků, v nemocnici ale zůstane několik dalších týdnů,“ doplnila.

Případ exploze dozoruje Okresní státní zastupitelství v Kroměříži. Podle státního zástupce Jiřího Láníčka byly ve věci zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. V případě prokázání viny a odsouzení za něj pachateli hrozí dva roky až osm let vězení.

„Nadále probíhá prověřování. K výši škody se s ohledem na stadium přípravného řízení nelze vyjádřit. V případě posunu v trestním řízení bude státní zastupitelství informovat prostřednictvím tiskové zprávy,“ uvedl Láníček.

Majitelé v domě prováděli před explozí rekonstrukci. Podle dřívějšího vyjádření policejní mluvčí Simony Kyšnerové při ní bylo poškozeno plynové potrubí, což vedlo k následnému výbuchu.

Charita Kroměříž ve spolupráci s městem Koryčany na Kroměřížsku vyhlásila o víkendu veřejnou sbírku na pomoc lidem postiženým výbuchem.