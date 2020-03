V dodávkách materiálu je chaos, lékaři dostali 10 respirátorů na 12 lidí

„My máme odběrová místa různě po kraji a dohromady jsme dostali osm desítek respirátorů, přičemž zaměstnáváme přes sto padesát lidí. Ve styku s okolím je asi třetina, takže tento počet respirátorů jim stačí na jeden den a polovině z nich na druhý den,“ poukázal Jaroslav Loucký, jednatel zlínské společnosti Vaše laboratoře, který je zároveň členem Rady poskytovatelů zdravotní péče při ministerstvu zdravotnictví.

„Nechceme kritizovat, ale v rozdělování pomůcek se bude zřejmě pokračovat a mělo by to mít racionálnější řešení,“ míní Loucký.

Podobné ohlasy zaznamenali ve Zlínském kraji také zástupci praktických lékařů pro dospělé i pro děti, ambulantních specialistů nebo lázeňských zařízení. Podle nich dostal deset kusů respirátorů lékař, který ordinuje s jednou sestrou, i ten, který zaměstnává 12 lidí.

„Seznamy, podle kterých se rozděluje, jsou nepřesné. Počet neodpovídá počtu zaměstnanců, které je potřeba ochránit. Někde se také stalo, že úplně vypadla jedna lékařka,“ konstatoval zlínský lékař Lubomír Nečas.

Zlínský kraj dostal 25 tisíc respirátorů od ministerstva vnitra v pátek v noci, pak 20 tisíc rozdělil a o víkendu poslal do třinácti obcí s rozšířenou působností. Tam si je pak zdravotníci vyzvedávali během neděle nebo pondělí.

Podle vedení kraje byl problém v tom, že Česká lékařská komora nedodala e-mailové spojení na všechny lékaře, a komunikace tudíž vázla.

„Proto jsme to udělali tak, že jsme vzali data z Ústavu zdravotnických informací a statistiky a podle nich vytvořili seznam. Žádný jiný klíč k rozdělování jsme od nikoho nedostali. Pokud budeme mít nějaké jiné požadavky, tak je zkusíme zohlednit. Pořád ale pracujeme jen s počtem pomůcek, které dostaneme,“ konstatoval hejtman Jiří Čunek, který má zdravotnictví v kraji na starosti.

Aby pacienti nemuseli s chronickými problémy do nemocnic

Z jiné zásilky v pondělí kraj předal valašskomeziříčské nemocnici 4 200 ústenek a 700 respirátorů, přes 5 tisíc respirátorů si rozdělily také Baťova nemocnice, Psychiatrická nemocnice v Kroměříži, krajská záchranka a krajská hygiena. Dalších 44 tisíc ústenek a 3 tisíce respirátorů půjde k poskytovatelům sociálních služeb.

V tomto týdnu má přijít další zásilka mimo jiné i s ochrannými brýlemi, štíty a obleky.

Rada poskytovatelů zdravotnických zařízení už před několika dny pro ministerstvo zdravotnictví vytvořila klíč, kdy za jednotlivé kraje rozdělila pomůcky procentuálně podle různých segmentů zdravotní péče.

Ve Zlínském kraji by například ambulantní specialisté a nemocnice měli dostat 23 procent z dodaných pomůcek, 10 procent diagnostické ambulance a pět procent praktické lékařství.

„Odhaduji, že to žádný kraj zatím nedodržel. Distribuce je proto chaotická. Zdravotníci jsou teď rozdělení na ty, kteří mají třeba zásobu na týden, ale to jsou výjimky, spíše jde o jeden dva dny, přičemž někdo nemá nic. Žádná skupina navíc nemá informace, zda bude další distribuce a kdy,“ zdůraznil Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů.

Zdravotníci upozorňují, že ochranné pomůcky potřebují proto, aby mohli léčit chronicky nemocné pacienty, o které není možné dlouhodobě pečovat jen po telefonu a kteří musejí mít možnost přijít osobně.

Pokud se praktik nebude mít čím chránit, pacient bude muset jít do nemocnice, kde by měl být personál vybavený lépe. To ale v době, kdy se nemocnice mají soustředit pouze na akutní péči a péči o nemocné koronavirem, není ideální řešení.

„Je v tom obrovský zmatek. Třeba do lázní v Karlovarském kraji, kde máme čtyřicet zdravotníků, kteří se pořád ještě starají o pacienty, jsme dostali dvacet osm respirátorů,“ poukázal prezident Svazu léčebných lázní Eduard Bláha, který je zároveň ředitelem Lázní Luhačovice a Léčebných lázní Jáchymov.