Hejtman Holiš apeluje na lékaře aby pomohli, povolat je zatím nechce

Denní průměr očkovaných se v regionu ztrojnásobil Ve Zlínském kraji se díky navýšení zásob vakcín proti nemoci covid-19 zhruba ztrojnásobil denní průměr množství očkovaných. Nyní je očkováno již 1 500 lidí denně, v únoru to bylo průměrně 500 lidí denně. Do kraje bylo dosud doručeno 44 940 dávek vakcín, z nich do středy bylo použito 35 491. Obě potřebné dávky dostalo zatím 11 726 lidí. V příštím týdnu by se měly dodávky vakcín ještě navýšit.