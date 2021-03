Vliv zlínského hejtmana Holiše roste, je také krajským šéfem ANO

Kariéra pětačtyřicetiletého Radima Holiše strmě stoupá a už teď je na místě se ptát, kde se může zastavit.

„Už dříve jsem řekl, že nejsem ten typ, který by vydržel dvacet let na stejné pozici,“ naznačil Holiš. Současně ale už teď prakticky vylučuje, že by se v budoucnu stal poslancem či senátorem.

„Nedokážu si to představit. Práce poslance je podle mě nekreativní činnost, založená spíše na legislativě. A papíry mě tlumí. Práce senátora je v tomto snad ještě horší,“ tvrdí.

Holiš byl jedním z mála lídrů krajských kandidátek ANO, který poté svoji pozici proměnil v post hejtmana. Po volbách dostal nominaci na nového krajského šéfa hnutí, aby vystřídal končícího poslance Pavla Pustějovského, který už nechtěl pokračovat.

Podporu měl od všech čtyř okresů a do vedení si přivedl i některé kolegy z kraje – náměstka Davida Vychytila či předsedu výboru při zastupitelstvu Tomáše Janču. Ve vedení pokračuje i další krajský náměstek Radek Doležel.

„Klíčové je pro mě, že nová podoba krajského vedení odráží složení týmu, se kterým jsme šli do krajských voleb a vyhráli je. Sedli jsme si pracovně i lidsky. A dostali jsme od základny důvěru, abychom vedli ANO celokrajsky,“ těší Holiše.

Podle politologa Karla Kouby z Univerzity Hradec Králové rožnovskému politikovi velmi pomohlo, že se stal jako lídr hejtmanem. „To je jeho obrovská devíza,“ míní.

„Hnutí má málo zřetelných politiků na lokální a krajské úrovni, takže v jejich personální pustině zazáří každý, kdo je trochu schopný. Myslím si, že ho dříve či později uvidíme v celostátní politice,“ odhaduje Kouba.

Podle něho může mít Holiš díky pozici v čele krajské buňky ANO značný vliv na sestavování kandidátek, byť ne takový jako v tradičních stranách. „Hnutí ANO je silně centralizovaná strana, za niž dělá rozhodnutí často chaoticky její předseda,“ naznačil Kouba.

Vztahy s Babišem nejsou intenzivní, říká Holiš

Letos na podzim se konají poslanecké volby, v nichž by měl ve Zlínském kraji jako lídr obhajovat předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček. Holiš pouze připustil, že by kandidátku podpořil z některé zadní pozice. „Ale určitě nebudu na volitelném místě,“ prohlásil.

Říká o sobě, že se dokáže vůči centru hnutí vymezovat a že jeho vztahy s předsedou a premiérem Andrejem Babišem nejsou nijak intenzivní.



„Dlouhodobě jsme tady říkali, že máme často jiný názor než centrála hnutí. A ten, kdo nahlas říká, co se mu nelíbí, jde ve Zlíně dopředu. To se stalo i mně. S řadou věcí jsem nebyl spokojený a chtěl jsem je dělat jinak. Například hodlám zvýšit součinnost členské základny,“ naznačil Holiš.

Jeho předchůdce Pustějovský byl zvolen krajským předsedou třikrát po sobě a post nechtěl po šesti letech dál vykonávat. „Kolega Holiš je určitě dobrou volbou,“ řekl Pustějovský, jenž na podzim nebude obhajovat ani svůj poslanecký mandát. „Jedno volební období ve Sněmovně pro mě bylo dostatečnou profesní zkušeností,“ uvedl.

Nově je v krajském vedení ANO také starostka Otrokovic Hana Večerková. Naopak odešel například Jiří Sukop, náměstek bývalého lidoveckého hejtmana Jiřího Čunka.

Ke svým novým funkcím Holiš zůstává také rožnovským starostou, přestože sliboval, že po zvolení hejtmanem pozici opustí.

„Myslím, že pan Holiš by se měl naplno věnovat výkonnému řízení kraje,“ řekl Čunek a upozornil na střet zájmů, jemuž bude Holiš čelit v souvislosti s přidělováním dotačních peněz. Čunek byl jako hejtman současně i senátorem.

Holiš si na rožnovské radnici ponechal výrazně menší pracovní úvazek a část jeho kompetencí převzal nový místostarosta.