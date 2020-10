Třetí volby, třetí výhra. Nejsem superlídr, říká Holiš. Míří na hejtmana

„Byl jsem lídrem ve třech volbách a třikrát jsem vyhrál. Moje bilance je dobrá, užívám si to,“ usmál se Holiš. Vysvětluje to i tím, že má za sebou silný tým lidí.

„Nechci být prototypem politika o jedné osobě. I když vás to může chvilku někam katapultovat, tak v záběru, pokud to nebudete dělat s týmem, nemáte v dnešní politice šanci uspět, protože ten tlak a zátěž nejde vydržet. Není to o pozici superlídra, ale lídra, který dokáže pracovat s týmem a tým za ním jde,“ doplnil Holiš.

Pětačtyřicetiletý muž dosud nepatřil mezi výrazné a známé politické tváře. Členem hnutí ANO 2011 se stal v lednu 2014. Byl tehdy součástí stavební komise v Rožnově pod Radhoštěm, což je obor, který vystudoval a před vstupem do politiky se jím živil. Jak sám říká, v té době nesouhlasil s některými rozhodnutími rožnovské radnice.

„Sešlo se to. Byl jsem naštvaný, nešly mi pod kůži některé věci v Rožnově a přišli za mnou lidé ze strany, která tehdy byla nová, přinesla novou vlnu. Oslovilo mě to,“ vzpomíná na svůj vstup do regionální politiky.

„Nechtěl jsem se dostat do situace, že se budu před dětmi stydět, že jsem nic neudělal. Tak jsem do toto šel a vyprofilovali mne jako lídra,“ vysvětlil.

Na rožnovské radnici si vzal na starosti investice, vyjednal například odkoupení školních budov od firmy IPR za nižší cenu, čímž fakticky skončil dvacet let trvající soudní spor o majetek po rožnovské Tesle. Za jeho působení také město dotáhlo do konce nákladný projekt stavby kulturního centra za 215 milionů korun nebo zabránilo vzniku kasina ve Společenském domě.

Souběh s postem starosty vyřeší v příštích měsících

Do krajských voleb ale Holiš vstupoval jako širší veřejnosti neznámý kandidát spojený pouze s valašským regionem. Nejdříve měl být dvojka, jenže když před volbami ze zdravotních důvodů z kandidátky odstoupil ekonomický náměstek Jiří Sukop, nahradil ho v pozici lídra.

Holiš nepovažuje svoje dosavadní působení mimo krajský Zlín za žádný handicap, spíše naopak. „Je logické, že lidé ve Zlíně mne neznají. Ale osobně vidím jako výhodu, že tady nemám žádné vazby, že nejsem svázaný ani s žádnými kauzami, ani historicky. To mi pomůže řešit věci nestranně. Pak zvažujete to nejlepší řešení, a ne nejlepší řešení pro někoho. Takovou zkušenost mám i z Rožnova,“ řekl.

Překážkou pro něj prý není ani pětašedesátikilometrová vzdálenost mezi oběma městy. Vzhledem k tomu, že má dospělé děti, viděl by jako řešení třeba krátkodobý pronájem bytu ve Zlíně během týdne.

Holiš současně věří, že v případě, kdy v pozici hejtmana bude potřebovat informace nebo uvedení mezi krajské politiky a společnost, může se obrátit na své kolegy. Zmiňuje například končícího zastupitele a krajského předsedu hnutí Pavla Pustějovského nebo zlínského městského zastupitele Davida Vychytila, jenž bude také nově působit v krajském zastupitelstvu.

Zda se bude muset vzdát pozice starosty v Rožnově, zatím není rozhodnutý.

„Pokud budu hejtmanem, vyřeším tento souběh funkcí v řádech měsíců. Pracuji s několika možnostmi. Je to práce na sto padesát procent a nechci ji šidit,“ poznamenal Holiš.

V případě, že by starostovskou pozici nakonec opustil, chce ji předat někomu z kolegů z ANO, aby dokončil rozjeté projekty. O konkrétních jménech mluvit nechtěl.

Čeho se ale nechce vzdát, je sport. „Nebudu hejtmanem, který stihne třicet akcí denně. Chci to přežít ve zdraví, tělesnou schránku mám jen jednu,“ dodal.