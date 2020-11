Týmový hráč, ale nemá rád jiné názory, hodnotí okolí budoucího hejtmana

Bylo mu 39 let, pracoval jako projektant v soukromé firmě a na radnici v Rožnově pod Radhoštěm byl členem stavební komise. Jenže Radim Holiš stále častěji zjišťoval, že řada rozhodnutí vedení města se mu nelíbí. Proto se rozhodl, že s tím chce něco udělat.

V lednu 2014 se stal členem hnutí ANO, na podzim vedl jeho vítěznou kandidátku v komunálních volbách a získal v Rožnově post starosty. Čtyři roky poté jej obhájil a letos přivedl hnutí Andreje Babiše k triumfu v krajských volbách, po nichž dokázal složit vládnoucí koalici. Na úterním ustavujícím krajském zastupitelstvu se tak Holiš stane historicky pátým hejtmanem Zlínského kraje.

Oproti jeho předchůdcům to bude velká změna. Populární lidovec František Slavík, všudypřítomný Libor Lukáš, lidový Stanislav Mišák, nepřehlédnutelný Jiří Čunek – a nyní muž, jehož vlastně nikdo pořádně nezná.

Holiš má za sebou šest let na radnici šestnáctitisícového města na úplném okraji regionu. V krajské či celostátní politice dosud nepůsobil a mnozí obyvatelé Zlína jej poprvé pořádně zaregistrovali, až když ANO vyhrálo volby.

Jak si povede? Jaký bude? Zvládne profesní posun o patro výš? A udrží pohromadě koalici, kterou spojil jen odpor k Čunkově stylu vládnutí?

Názor lidí, kteří jej znají, se různí, v jednom se však shodnou všichni: Holiš je cílevědomý, ambiciózní a pozici hejtmana vezme velmi zodpovědně.

„Má vysoké pracovní nasazení, což očekává také od jiných. Někdy to může působit až tak, že je na své podřízené hodně náročný či tvrdý, ale souvisí to s jeho pracovitostí,“ popsal rožnovský místostarosta Jan Kučera (Nezávislí Rožnováci).

„Radim je týmový hráč. Je na něm poznat, že je to sportovec, dokáže se s ostatními domluvit,“ dodala šéfka vsetínské okresní organizace ANO Yvona Wojaczková.

Najde se ale i jiný pohled. „Znám ho dlouho a přijde mi, že čím déle je ve funkci, tím více se mění. Není to člověk, který by byl vstřícný argumentům, které neladí s jeho názorem, nejsou mu příjemné nebo pocházejí od lidí, kteří nestojí na jeho straně,“ řekla Markéta Blinková, opoziční zastupitelka za ODS a bývalá rožnovská starostka.

Právě ji Holiš v čele města vystřídal. ANO od té doby vládne v koalici s místními hnutími Zdravý Rožnov a Nezávislí Rožnováci, v minulém volebním období je doplnil i STAN.

Za hlavní cíl si dali větší transparentnost radnice, zavedli pozici městského architekta, vznikla elektronická evidence podání na stavebním úřadu a pravidelně se konají setkání vedení města s lidmi.

Opozice sice kritizuje nárůst počtu úředníků a nedostatek nových investic, ale popularita ANO je v Rožnově vysoká. Komunální volby před dvěma roky ovládlo se ziskem 28 procent hlasů a Holiš získal 2 572 preferenčních hlasů, nejvíce ze všech kandidátů.

Kritik nové nemocnice

Zásadním zlomem v kariéře rožnovského politika bylo letošní léto, kdy ze zdravotních důvodů odstoupil lídr kandidátky ANO a náměstek hejtmana Jiří Sukop. Na jeho pozici se z druhého místa posunul právě Holiš. Nebyla to náhoda, o místo na horních příčkách kandidátky hnutí si už předtím sám řekl.

„Měl ambici dostat se do krajské politiky, a když se pak hledal nový lídr, všichni jsme se na něm shodli,“ líčí Wojaczková.

V předvolební kampani se ANO v čele s Holišem vymezilo hlavně proti chystané stavbě nové nemocnice, což je velký projekt stávajícího lidoveckého hejtmana Jiřího Čunka.

Oba se znají už z dřívějška a vycházeli spolu bez potíží, jenže časem jejich vztah ochladl. Hlavně kvůli nemocnici.

„Způsob jejího prosazování byl na úrovni okresního přeboru, ne krajského hejtmanství. Bylo to netransparentní a nedůvěryhodné,“ konstatoval Holiš v předvolebním rozhovoru pro MF DNES a prohlásil, že ANO preferuje opravu stávajícího areálu Baťovy nemocnice.

„Když jsem to četl, nevěřil jsem svým očím. Přišlo mi, že to neříká stejná osoba, která je starostou Rožnova,“ reagoval městský zastupitel Jaromír Koryčanský (KDU-ČSL).

Na co naráží? Vlajkovou lodí Holišova starostování je stavba nového kulturního centra na místě současného kina Panorama, které půjde k zemi. Město už má hotový projekt za 203 milionů korun, zhotovitele stavby ale zatím nevybralo. Firmy, které měly zájem, totiž nabídly výrazně vyšší cenu. Minulý týden proto radnice vyhlásila opakovanou veřejnou zakázku.

„Když se stavba chystala, navrhovali jsme, ať město raději koupí od firmy Synot Společenský dům a zbytek peněz použije na jiné investice. Pan starosta ale říkal, že ekonomicky výhodnější je stavět nový objekt. Zajímavé, že u nemocnice to vidí naopak,“ prohodil Koryčanský, jenž kritizuje i vysokou cenu kulturního centra. Což je podobný argument, jaký zněl vůči Čunkovi od kritiků stavby nového špitálu.

Holiš to ale vidí jinak. Podle něj obě stavby nelze srovnávat. Rožnovské kino pochází z roku 1954 a jeho stav je tristní. Naopak zlínská nemocnice má v areálu řadu zrekonstruovaných objektů. Kulturní centrum schválilo 17 z 21 zastupitelů, zatímco nový špitál prošel na kraji nejtěsnější většinou s pomocí přeběhlíků a jeho cena zatím není jasná.

„Nejsem a priori proti novým stavbám, ale argumenty a čísla jasně ukázaly, že výhodnější je obnova stávající nemocnice,“ řekl Holiš.

I Kučera uznává, že za stavbou kulturního centra šel starosta velmi cílevědomě a během této cesty některé argumenty nemusel slyšet.

„Politika je ale o kompromisech. Domlouváme se na nich šest let, a když se zavřou dveře, umíme si spoustu věcí vyříkat. Jenže co si nakonec řekneme, to platí,“ zdůraznil místostarosta z hnutí Nezávislí Rožnováci.

Přinese nový styl komunikace?

Mimochodem, ve zmíněné kauze Společenského domu se Holiš dostal do křížku s vlivným miliardářem a majitelem holdingu Synot Ivo Valentou. Ten chtěl v části budovy otevřít kasino a zbytek pronajmout městu za symbolickou korunu. Rožnov ale přijal protihazardní vyhlášku a vznik kasina nedaleko skanzenu nedovolil.

„Každý politik by neměl odvahu postavit se takto proti Synotu nebo kandidovat proti Jiřímu Čunkovi. Radim se toho nebál,“ podotkl valašskomeziříčský starosta a další nový krajský zastupitel za ANO Dalibor Stržínek.

Holiš je v krajské politice nováček, stejně jako jeho kolegové z rady. Šest let v čele Rožnova se mu ale bude hodit, stejně jako jeho civilní profese.

„Je to vyučený stavař, který se vyzná v projektové přípravě, což je dobrá startovní pozice pro starostu a využije ji i pro řízení hejtmanství,“ naznačil Stržínek.

Od nového hejtmana se čeká rovněž změna stylu řízení kraje. Čunek totiž často slyšel výčitky, že je příliš autoritativní, a i proto po volbách vznikla koalice proti němu.

„Pan Holiš na mě zatím působí dobrým a komunikativním dojmem,“ uvedla jednička Pirátů a budoucí náměstkyně hejtmana Hana Ančincová. „I když ANO vyhrálo volby, během jednání o koalici nám ustoupilo a dostali jsme místo dvou radních tři, díky čemuž máme s ODS většinu v radě. Ukázalo tím vstřícnost,“ ocenila.

Když se Ančincová ptala svých rožnovských kolegů na Holišovo vystupování, dostala pozitivní reakce.

„Opozice nemá problém se dostat k informacím, kladně hodnotím jeho snahu aktivně komunikovat a vysvětlovat,“ popsal tamější zastupitel Libor Adámek.

Budoucí hejtman je také kontaktní typ, rád se potkává s obyvateli a ptá se na jejich připomínky, chodí na veřejné akce a prodává tak svoji práci. Co však funguje v Rožnově pod Radhoštěm, kde se lidé navzájem znají, je těžší dělat na krajské úrovni. Holiš musí spoléhat i na práci svých podřízených a kolegů z rady.

„Hejtman musí vnímat potřeby celého kraje, ale přitom nejde jezdit obec od obce a ptát se, co potřebují. Navíc musí postupovat podle zákona o krajích, který se liší od zákona o obcích,“ upozornila Blinková.

Zásadní změna způsobu práce se u něj ovšem čekat nedá. „Podle mě zůstane svůj. Určitě se na kraji nebude pouštět do kontroverzních projektů, ale spíše se bude snažit dávat věci do pořádku postupně,“ odhaduje Kučera.