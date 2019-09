VIDEO: Klára Issová točí film na Slovácku, nářečí se učit nemusela

Na první pohled zanedbaný, špinavý muž leží na zemi. Zastavuje u něj pohledná žena s kolem.

„Víš, že já jsem si nikdy nevšiml, jak jsi krásná? Až teď,“ sbírá se pomalu ze země. Jenže než žena stačí zareagovat, už k nim spěchá další muž. Z následující konverzace je jasné, že mu bezdomovec skočil pod auto a rozbil zrcátko. „Stop, dobré, dáme si to ještě jednou, větší detail,“ volá režisér Pavel Göbl.

V Březové na Slovácku natáčí podle své knihy, za niž získal cenu Magnesia Litera, celovečerní film Tichý společník.

„Hlavní hrdina je poměrně jurodivý místní ožrala, jehož úkolem je zachránit místní hřbitov, aby se tam dalo ještě chvíli pohřbívat,“ přibližuje děj režisér. „Místní radní jen zajímá, aby to vydrželo do voleb, pak je jim to jedno. Je to taková metafora toho, co se kolem nás děje, ale nejde o žádnou politickou satiru. Ukazuje to spíše ztrátu kořenů západní civilizace,“ dodal.

Děj je zasazen do blíže nespecifikované kopaničářské vesnice. Filmaři točí až do začátku října nejen v Březové, ale i v Bystřici pod Lopeníkem, Bánově, Komni, Vápenici, Lopeníku, Lidečku a v Uherském Brodě. Prostředí režisér jako místní rodák dobře zná.

Hlavní postavu, která má svůj skutečný předobraz, ztvární Ondřej Malý. Jeho kamarádku z dětství Klára Issová, jejího otce Boleslav Polívka.

„Je to postava s hlubokým vnitřním světem, hodně komplikovaná, má svá vlastní tajemství. Vrací se z Prahy do rodné vesnice,“ přiblížila roli Issová, kvůli níž se musela učit také čínské bojové umění. „Naštěstí jsem se nemusela učit místní nářečí, to je velmi těžká záležitost. Tím, že moje postava žila 20 let v Praze, dohodli jsme se s režisérem, že to nebude potřeba,“ zmínila herečka.

Ve filmu si zahraje také řada lidí z regionu coby komparzisté a rovněž ochotníci ze spolku Pod Lampou. „Režisér viděl jednu naši premiéru, po které za mnou přišel a řekl mi: Ty mi budeš hrát ve filmu,“ vysvětluje jeden z ochotníků Marian Čubík, jak se k roli dostal.

V Tichém společníkovi hraje Fandu, kamaráda hlavní postavy. Scénář mu předepsal intimní scénu s Klárou Issovou.

„Před jejím natáčením jsem měl obavy. Když jsem zjistil, jak se to natáčí, tak jsem věděl, že byly zbytečné. Nikdy jsem neviděl toho tolik zahaleného jako při natáčení této intimní scény,“ směje se Čubík.