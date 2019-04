Ve Zlíně vznikne nový ateliér, filmaři chtějí lákat i zahraniční produkce

13:53 , aktualizováno 13:53

V areálu zlínských filmových ateliérů na Kudlově vyroste do tří let nová budova. Svůj vlastní ateliér tady chce za 40 milionů korun postavit zlínská společnost IS Produkce, která se už deset let věnuje filmové činnosti.