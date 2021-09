Skončený filmový festival ve Zlíně přinesl plná kina i rekordní dražbu

Hned dvě ocenění získal norský snímek Supersestry!, jejž natočili rodiče se svými dvěma dcerami v hlavních rolích. Příběh dvou sester, které během dobrodružství v divočině objeví své superschopnosti, se nejvíce líbil dětské porotě pro děti i mezinárodní odborné porotě pro celovečerní film pro děti.

„Nadchl nás svým vtipem,“ zdůvodnila členka dětské poroty Rozálie Výlupková. „Děj v nás zanechal různé emoce, zažívali jsme strach, měli jsme i slzy v očích od smíchu. V porotě jsme se rozdělili na dva tábory, tábor superhrdinů a na ty normální,“ přibližuje.

Zlínský festivalový týden letos přilákal přes 11 tisíc diváků do kinosálů, což je podobné číslo jako loni. Zapojilo se také více škol než před rokem a sály byly většinou vyprodané. Na 70 tisíc návštěvníků se účastnilo desítek doprovodných akcí. Další publikum sledovalo filmy online ve více než 40 školách po celé republice, které jsou pro ně uvolněné až do pátku.

„Byl to jeden z nejúspěšnějších ročníků posledních deseti let a naplnila se většina našich očekávání. Podařilo se nám to i díky počasí a atmosféře, kterou vytvořili především návštěvníci,“ prohlásil prezident Zlín Film Festivalu Čestmír Vančura. „Máme radost, že v soutěžních kategoriích získaly ocenění i české filmy,“ poukázal.

Letošní ročník se uskutečnil netradičně ve dvou termínech. Při jarní části pořadatelé připravili online program, teď nabídli během sedmi dnů kolem 300 filmů z 45 zemí, z nichž část reprezentovala hlavní téma – literatura ve filmu.

Ve festivalových zónách se konaly besedy s osobnostmi, workshopy, soutěže, vystoupení, autogramiády herců, diváky přivítalo letní kino, uskutečnily se koncerty na náměstí, oblíbené malování na chodníku a nechyběl červený koberec, kde se fanoušci setkávali s českými i zahraničními delegacemi k filmům.

Počasí vylákalo do ulic města více než tisíc sportovců. Soutěžili v půlmaratonu, čtvrtmaratonu a štafetách, letošní novinkou byl také tandemový běh.

„V této komplikované době považujeme za úspěch, že přišlo tolik lidí,“ podotkla výkonná ředitelka Jarmila Záhorová. „Pomohli nám a dodržovali předepsaná hygienická opatření. Pro nás to byla celoroční práce, protože jsme připravovali festivaly dva. A za osm měsíců se uskuteční další ročník,“ připomněla.



Výsledky 61. Zlín Film Festivalu Zlatý střevíček:



Supersestry! (nejlepší celovečerní film pro děti) Školní poklad (nejlepší celovečerní film pro dospívající) Valentina (nejlepší celovečerní film pro mládež) Zvuky spoza lúky (nejlepší krátký animovaný film pro děti) Cena Karla Zemana: Vlkochodi (vizuální ztvárnění filmu pro děti) Cena Hermíny Týrlové: Děti ze Všehovíc (nejlepší animovaný film pro děti do šesti let)

Rekord si pořadatelé připsali v dražbě výtvarně ztvárněných filmových klapek. Všech 125 výtvarných děl našlo nové majitele a celkový výnos několik hodin trvající aukce přesáhl 2,7 milionu korun. Největší zájem byl o klapku Jaroslava Němečka nazvanou Teskně hučí Niagára, za kterou kupec zaplatil 111 tisíc korun.

„Celková částka, kterou jsme letos získali, je nejvyšší za celou historii Salonu filmových klapek. Můžeme tak podpořit začínající filmaře částkou 1,71 milionu korun,“ upřesnil Vančura. „Zbytek výtěžku převedeme do příštího ročníku,“ dodal.



Prestižní ocenění Zlatý střevíček za mimořádný přínos českému filmu převzal herec Ondřej Vetchý. Několik dnů strávil ve Zlíně hollywoodský producent Bill Gerber, který pracoval mimo jiné na úspěšném filmu Zrodila se hvězda nebo Gran Torino.

Přijely herečky Klára Issová a Anna Geislerová, které odhalily své hvězdy na Chodníku slávy. Mezi vítěznými snímky v šesti soutěžních kategoriích se ocitlo několik českých filmů. Například Zvláštní uznání poroty pro celovečerní film pro děti získal animovaný snímek Myši patří do nebe, Cenu města Zlína za divácky nejúspěšnější celovečerní film si odnesl snímek Mazel a tajemství lesa a mezinárodní porota pro krátký animovaný film ocenila film Zvuky spoza lúky, který vznikal ve Zlíně.

„Pro všechny porotce to byla skvělá zkušenost, festival je úžasný, moc se nám tady líbí,“ řekla členka mezinárodní odborné poroty pro celovečerní film pro děti Claudia Rudolph-Hartmannová. „Filmy vybrané do naší kategorie byly velmi silné, živě jsme o vítězi diskutovali a bylo velmi těžké se rozhodnout,“ poznamenala.