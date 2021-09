Zlín se na sedm dní promění na město filmu, začíná druhá část festivalu

„Snažili jsme se připravit letošní ročník co nejpestřejší a se vším, co k tomu patří. Musíme být vzhledem k vládním nařízením stále trochu umírněnější, ale program je návštěvníkům otevřený, jak nejvíce to je možné,“ uvedla výkonná ředitelka festivalu Jarmila Záhorová.

Sedmidenní akce nabídne 280 filmů ze 45 zemí včetně několika premiér. V obnovené premiéře a s kostýmovaným úvodem se také na stříbrná plátna vrátí v restaurované verzi komedie Martina Friče Hotel Modrá hvězda, která svou premiéru zažila v plné parádě na zlínských Filmových žních před osmdesáti lety, v roce 1941.

Tématem festivalu je literatura ve filmu, což dokazuje už zahajovací dopolední český animovaný snímek Myši patří do nebe natočený podle stejnojmenné knihy autorky Ivy Procházkové.

O uvedení večerního zahajovacího filmu pro starší diváky Mise Asteroid se postará jeden ze zahraničních hostů, ruský herec Ivan Shvedoff, známý i z filmů Mission: Impossible nebo Most špiónů.

Pořadatelé ve srovnání s loňským ročníkem nabízejí bohatší program. Nebudou chybět setkání s filmovými delegacemi na červeném koberci, autogramiády, kreslení na chodníku, odhalení nových hvězd u Velkého kina či noční ohňostroj. Koncerty na náměstí, letní kino i další doprovodné akce jsou zdarma.

„Přijedou například tvůrci nového českého fantasy filmu Spící město režiséra Dana Svátka, absolventa zlínské filmové školy. Diváci se setkají i s delegací k úspěšné pohádce Tajemství staré bambitky, ke které vzniká druhý díl a my v premiéře uvedeme jeho trailer,“ sdělila mluvčí festivalu Kateřina Martykánová.

Letní kino i koncerty budou zdarma

Své hvězdy na chodníku odhalí herečky Klára Issová a Anna Geislerová, Zlatý střevíček převezme Ondřej Vetchý. Přijede také americký producent Bill Gerber, který stojí mimo jiné za výrobou filmu Zrodila se hvězda se slavnou Lady Gaga a Bradley Cooperem v hlavních rolích.

Náměstí Míru se několikrát promění v koncertní arénu, na které vystoupí kapely a interpreti jako No Name, Lake Malawi, Adam Mišík, Lenny, Jelen, Dismanův rozhlasový dětský soubor a Velký dechový orchestr města Zlína.

Filharmonie Bohuslava Martinů odehraje v sobotu v rámci mimořádného koncertu v Kongresovém centru slavné filmové melodie. Půjde o skladby Ondřeje Soukupa, který je autorem hudby k desítkám českých a zahraničních seriálů a filmů. Vstupenky jsou ještě k dispozici.

Celý týden bude v parku u zámku program věnovaný dvacátému výročí první filmové adaptace knih o Harry Potterovi, v parku Komenského budou pro děti připravené soutěže, besedy, workshopy a různá vystoupení.

Covidový test návštěvníkům udělají na náměstí

Dopolední představení jsou i letos tradičně určená především školám. Vzhledem k začátku školního roku ale není zájem takový jako v běžném květnovém termínu.

„Chápeme to. Ale i tak už máme prodaných asi 1 200 vstupenek a stále se hlásí další školy. Místa, která nezaplní, dáme do volného prodeje,“ hlásila v úterý Martykánová. Festival nabídne online vybrané filmy školám z celé republiky, které o to projeví zájem. Tento systém si učitelé oblíbili během jarní online části festivalu a teď se hlásí po desítkách denně.

Lístky na filmová představení za jednotnou cenu 61 korun jsou k dispozici na webu www.zlinfest.cz, v mobilní aplikaci Zlínfest a od začátku týdne také v pokladně Golden Apple Cinema.

Dnes se navíc otevírají i pokladny v Kongresovém centru a na náměstí Míru. Tam bude rovněž fungovat laboratoř, u které je možné podstoupit antigenní test bez registrace. Výsledek je platný 72 hodin.

U vstupu do uzavřených prostor budou pořadatelé kontrolovat bezinfekčnost. Děti do šesti let ji prokazovat nemusejí. Starší děti mohou předložit platné potvrzení o negativním testu ze školy.

„Aby návštěvníci nemuseli stále ukazovat potvrzení, mohou si pořídit náramek. Ten se bude lišit podle toho, jaký test člověk podstoupil, zda má očkování nebo prodělal covid,“ dodala Martykánová.