Prázdné odvolání proti dálnici jako přestupek, návrh má podpořit petice

Jimi se zabývá rozkladová komise a rozhodne o nich ministr dopravy. Podle zlínského poslance Marka Nováka z ANO to bylo ze strany aktivistů účelové zdržování, které má vést k tomu, aby stavební povolení nabylo právní moci později než letos na podzim.

Tehdy vyprší platnost závěrů řízení EIA, jež posuzuje dopad stavby na životní prostředí. Pokud by to tak dopadlo, musela by se EIA vyřizovat znovu, což může zabrat i několik let.

„To, co spolky předvedly, je výsměch. Je to zjevné a účelové prodlužování povolovacího procesu. Chci proto na základě petice navrhnout, aby už takové jednání bylo minimálně přestupkem, ne-li trestným činem,“ naznačil Novák.



Chce nový zákon, podle něhož by žalobu, kterou by pak řešil soud, mohl proti spolkům podat kdokoli. Klíčová bude správná kvalifikace jednání za hranou nového zákona.

„Je to velmi složité, ale jde to teoreticky ošetřit. Horší bude dokázat, že jde o účelové zdržování,“ řekl Novák, podle něhož by pak spolky zaplatily náklady vzniklé kvůli jejich podání. Pod petici chce sesbírat přes dva tisíce podpisů a pak ji předložit ve Sněmovně.

Spolek Děti Země, který se odvolal proti D49 z Hulína do Fryštáku, považuje jeho postup za nezákonný.

„Pan poslanec prokazuje, že nezná petiční zákon, podle kterého nesmí vyzývat k omezování práv občanů pro jejich smýšlení. A ani nezná správní řád, podle kterého mají účastníci řízení přesně vymezeno, jak mohou hájit svá práva, což samozřejmě není trestným činem,“ vzkázal předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Podle něho přípravu brzdí nejvíce stát jako investor, když ji nedělá stoprocentně. „Spolky na nezákonnosti a chyby jen upozorňují,“ dodal Patrik.

Novák bude v podzimních sněmovních volbách dvojkou ANO v kraji a také v petičním výboru jsou pouze členové tohoto hnutí. I proto ostatní strany považují jeho aktivitu za předvolební kampaň.

Čím více bojovníků za dálnice, tím lépe

„Je to spíše politické gesto. Chápal bych, kdyby s tím přišel opoziční poslanec, který tak chce podpořit svůj legislativní návrh. Ale když to dělá vládní poslanec z hnutí, které osm let řídí klíčová ministerstva, je to úsměvné,“ reagoval poslanec a lídr SPOLU Ondřej Benešík. „Vypadá to, jako by zpochybňoval činnost svých ministrů,“ doplnil.

Poslanec a lídr kandidátky Pirátů a STAN František Elfmark je členem sněmovního petičního výboru a říká, že do voleb se petice nestihne projednat.

„Hnutí ANO vládne na ministerstvu dopravy již od roku 2014 a tuto kauzu nebylo schopno posunout dál směrem k jejímu vyřešení. Proto bych petentům doporučil, aby ji začali řešit v rámci svého hnutí, protože petice sama o sobě nic nevyřeší,“ zmínil Elfmark.

Novák odmítá, že by z jeho strany šlo o kampaň. „Dělal bych to, i kdyby volby nebyly,“ tvrdí.

Silničáři jeho aktivitu vítají. „Čím více bojovníků za dálnice, tím lépe,“ sdělil šéf krajské pobočky Ředitelství silnic a dálnic ČR Karel Chudárek. „Jeho (Novákova) aktivita nevznikla až teď. Navíc je to jediný poslanec, který se o dálnici zajímá,“ popsal Chudárek.

V petici je zmíněno také pokračování D49 do Lípy, Zádveřic a napříč Vizovickými vrchy ke státní hranici se Slovenskem. Tam může být povolování ještě složitější, protože cesta má vést i zachovalou přírodou, zatímco mezi Hulínem a Fryštákem „jen“ mezi poli.