Povolení pro dálnici D49 zastavili aktivisté. Prázdnými papíry, láteří ŘSD

„Máme nepravomocné stavební povolení, peníze, zhotovitele, pozemky, věcná břemena. A taky skupinu aktivistů, kteří nám ve výstavbě brání. Přitom je jen málokterá stavba připravená tak dobře, jako tato,“ uvedl šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Karel Chudárek.



„Odvolání jsou účelová. Oni pořád tvrdí, že žádná dálnice tady není potřeba, my ale máme data, která dokazují opak,“ doplnil.

ŘSD opakovaně zdůrazňuje, že dálnice uleví Zlínu od osobní i nákladní tranzitní dopravy a bude sloužit také jako obchvat krajského města. Cestování ke slovenské hranici se navíc zrychlí.

Ekologické spolky napadají záměr dlouhodobě, nejčastěji kvůli výjimkám k zásahu do území zvláště chráněných živočichů v trase cesty, což se týkalo i křečka polního, jehož silničáři museli odstěhovat. Zatím ale aktivisté podali rozklady jen blanketně, tedy bez obsahu.

„Odvolání jsou prázdná bez uvedení dalších podrobností, a proto byli stavebním úřadem vyzváni k jejich doplnění,“ napsal na Twitteru ředitel ŘSD Radek Mátl.

Už minulý měsíc uvedl, že rozklady proti stavebnímu povolení očekává. Rozhodovat o nich bude ministerstvo dopravy.

„Pokud budou doplněny, je zákonnou povinností seznámit s nimi ostatní účastníky a dát jim možnost vyjádřit se k jejich obsahu,“ poznamenal mluvčí ministerstva František Jemelka.

Rozklady podaly spolky Děti Země či Egeria. „Ještě to nemáme hotové, děláme na tom, proto jsme podali zatím formální rozklad,“ vysvětlil předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Navrhují nové podmínky k protihlukovým stěnám

„Budeme navrhovat přezkum závazných stanovisek, které se týkají například zásahu do krajinného rázu. Jde o to, zda byly vydány procesně v pořádku. Navrhneme v nich některé zlepšení a změny, protože máme jiný názor na to, jak se mohou chránit veřejné zájmy,“ upřesnil.

Podle ekologických aktivistů je rozklad jedinou možností, jak toho dosáhnout. A bude pak záležet na nadřízených orgánech, jestli napadená stanoviska jen pozmění či zruší. V druhém případě by se muselo zrušit i stavební povolení.

D49 Hulín-Fryšták, stavba 4901

„Navrhujeme také nové podmínky stavebního povolení k protihlukovým stěnám, aby byly řádně polepené nějakými pruhy, které by zabránily zbytečným nárazům ptáků. Podmínka tam je, my ji ještě upřesňujeme podle aktuálních odborných znalostí. Budeme požadovat i upřesnění stanoviska EIA,“ konstatoval Patrik.

Silničářům vadí i to, že rozklady přišly až v poslední den lhůty a navíc klasickou poštou, nikoliv přes datovou schránku, což je rychlejší. „Využívají všech prostředků k tomu, aby povolování prodloužili,“ je přesvědčen Chudárek.

„Všechno je v souladu se zákonem. Nevím, proč se tím vůbec někdo zabývá, spíše by se měl zabývat tím, že se stavební řízení řeší třináct let a je chaotické. To je největší problém,“ reagoval Patrik.

Dálniční úsek, který se slavnostně zahajoval už v roce 2008 a po němž měli řidiči několik let jezdit, se tak opět stavět nezačne. Na otázku, kdy by to mohlo být, dnes nikdo nedokáže odpovědět. Silničáři by rádi práce odstartovali letos. Jde o zhruba sedmnáct kilometrů dálnice, jejíž výstavba by trvala tři roky a stála šest miliard korun.

Termín zahájení je důležitý pro město Zlín i Zlínský kraj. Na dálnici bude totiž navazovat dálniční přivaděč, který povede do Zlína, kde se napojí na chystaný obchvat Zálešné. Ten musí postavit město nejpozději současně s dálnicí, zatím ale nemá stavební povolení.