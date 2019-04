Starší byty ve Zlíně zdražují, developeři je budují i v rodinných domech

Do Zlína se přestěhovali před pěti lety z malé vesnice na Kroměřížsku. Jan a Tereza si tady našli práci, mají už i malé dítě a rádi by se z pronájmu přestěhovali do vlastního a většího bytu. Jenže zatím se jim to nedaří.

„Nabídku bytů sleduji pořád, ale novostavby jsou velmi drahé a starší byty na sídlišti taky stojí hodně. A s malým dítětem na tom nejsme tak, že bychom si teď mohli dovolit vysokou investici nebo splátku hypotéky,“ říká Jan.

Podobný příběh není ojedinělý a odpovídá situaci na realitním trhu. Společnost CeMap porovnávala únorové ceny zhruba 460 tisíc bytů po celé zemi a zjistila následující: cena za starší byt ve Zlínském kraji se za poslední rok zvýšila o téměř 25 procent. To je nejvyšší nárůst v rámci Česka.

„Obzvláště pokud má byt balkon a nachází se v domě s výtahem, tak částka za jeho koupi jde nahoru raketově,“ upozornil Michal Malaník, realitní makléř RE/MAX.

Podle něj se současná cena starších bytů pohybuje zhruba na úrovni nových před třemi až čtyřmi lety. „Nahoru už výrazně neporostou, ale nedá se čekat ani zlevňování,“ odhadl Malaník.

Loni rekordně přibylo nových bytů, pořád je to ale málo

CeMap uvádí, že metr čtvereční staršího bytu ve Zlínském kraji vyjde v průměru na 35 222 korun.

„Poslední dva roky činil nárůst desítky procent ročně, teď už ale začíná zpomalovat. Ačkoliv poptávka je stále masivní, ceny narážejí na svůj strop,“ poznamenal Petr Psotka z RK Sting.

„Navíc dnes už banky neposkytují hypotéku ve výši 100 procent, standardem je 80, občas 90 procent,“ konstatoval Psotka.

Důvod neustálého růstu nákladů na pořízení nemovitosti je dlouhá léta stejný: nízká nabídka stávajících a nedostatečná výstavba nových bytů.

Stavbaři ve Zlínském kraji přitom podle předběžných informací z Českého statistického úřadu loni dokončili nejvíce bytů za posledních osm let (1306) a stavbu dalších 1491 zahájili. Jenže v absolutních číslech region za většinou ostatních krajů nadále zaostává. Hůře jsou na tom pouze Karlovarský, Liberecký a Ústecký kraj.

Navíc hned 71 procent zdejších bytů vzniklo v rodinných domech, případně v jejich nástavbách a přístavbách. V bytových domech jich bylo jen přes 21 procent.

„Developeři stavějí ve Zlíně na Pasecké na Jižních Svazích, v místní části Kudlov nebo v rámci sídliště Východ v Uherském Hradišti, jinak však větší výstavba bytovek schází. Ve Zlíně pro ni téměř není místo,“ řekl Psotka.

Byty se samostatnou kuchyní jsou většinou levnější

Firmy se proto snaží využít jakoukoliv možnost a pouštějí se například do přestavby rodinných domů na menší bytové jednotky.

Příklad ceny starších bytů ve Zlíně Zálešná II, 3+kk (68 m²) 3,4 mil. Kč

Větrná, 3+1 (90 m²) 3,3 mil. Kč

Na Honech III, 3+1 (70 m²) 3 mil. Kč

Lorencova, 3+1 (86 m²) 2,85 mil. Kč

tř. 3. května, 3+1 (68 m²) 2,85 mil. Kč

Moravská, 4+1 (88 m²) 2,8 mil. Kč Zdroj: reality.idnes.cz

„Administrativně i časově je to jednodušší, majitel totiž nepotřebuje stavební povolení na výstavbu celého objektu. A také finanční náročnost je nižší,“ uvedl realitní makléř Petr Štěpán z Dumrealit.cz.

Podobné projekty vznikají na Štefánikově ulici v centru města, v místní části Louky i jinde. Vhodné velké domy se ale ve Zlíně jinak shánějí jen obtížně.

Ze statistiky vyplývají i další zajímavosti. Například fakt, že v nabídce je méně bytů se samostatnou kuchyní a zároveň jsou levnější. Byt 2+kk vyjde o přibližně třetinu dráž než 2+1 o podobné velikosti.

„V mnoha starších bytech jsou kuchyně zbytečně velké a je to například na úkor obývacího pokoje. I proto jsou levnější, kuchyň totiž zvyšuje plochu bytu a přitom nejde o plnohodnotnou místnost,“ zmínil Malaník. „Kuchyňský kout je výsada porevoluční výstavby, dnes už je v novostavbách téměř automatický,“ dodal.