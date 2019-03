Po odezvě starostů kraj zachová aspoň pár autobusů z Valašska do Brna

Když Zlínský kraj přišel s myšlenkou, že rozšíří autobusovou a vlakovou dopravu, starosty měst a obcí tím potěšil. Až později se ukázalo, že například na jižním Valašsku to bude znamenat i omezení.

Podle nových jízdních řádů, které budou platit od poloviny prosince, by měly přestat jezdit prakticky všechny přímé autobusové a vlakové spoje do Brna.

Když se proti tomu tamní starostové ozvali, kraj jim vyšel vstříc. Ale jen částečně: zachová jeden, možná dva přímé autobusové spoje tam a zpět, jeden ráno, jeden odpoledne. Vlaky však vypravovat nebude.

„Tato oblast by neměla být odříznutá, přece jen je Brno centrum Moravy,“ uvědomuje si ředitel společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje Ladislav Brachtl.

„Ranní i odpolední spoje bývaly vytížené. Budeme hledat čas, ve kterém by mohly jezdit,“ podotkl náměstek hejtmana přes dopravu Pavel Botek.

Dnes jezdí z Valašských Klobouk přes Slavičín do Brna čtyři přímé autobusové spoje v pracovní dny kromě pátku, kdy je jich pět. Externí firma, která pro kraj připravovala nové jízdní řády, je však zrušila.

„Nezdálo se jí, že by tam měly být přímé spoje. My to přehodnocujeme,“ zmínil Brachtl.

Starostové obcí argumentují tím, že lidé jezdívají do Brna studovat, za prací nebo k lékaři, proto jsou přímé spoje potřeba. Zejména ranní tam a odpolední zpátky.

„Byli jsme postaveni před hotovou věc, že nepojedou žádné přímé spoje. Jeden až dva jsou lepší než nic,“ reagovala na ústupek kraje starostka Valašských Klobouk Eliška Olšáková. „Ideální by bylo, kdyby zůstaly zachované všechny, v to jsme však ani nedoufali,“ doplnila.

S přímými vlaky z Valašska do Brna kraj nepočítá

Pokud jde o vlakovou dopravu, tak starostové neuspěli. Každé ráno jezdí z Bylnice u státní hranice přes Slavičín do Brna rychlík Santon, který bude však nově začínat a končit v Bojkovicích. Tam budou muset cestující, kteří pojedou na jih Valasšska, přestupovat. Vlak platil Jihomoravský kraj a od prosince ho zruší. Zůstane jeden nedělní přímý spoj, který vozí hlavně studenty.

„Přímé vlaky do Brna objednávat nebudeme. Máme hotovou koncepci, nemůžeme vyhovět všem,“ vzkázal Brachtl.

Podle něho cestující z Bylnice a dalších měst a obcí v Bojkovicích dlouho čekat na přípoj do Brna nebudou, horší to ale bude odpoledne na zpáteční cestě, kde přípoj schází.

„Budeme ještě jednat s dopravcem, jestli by tam nějaký nenasadil,“ nastínil Brachtl.

Budoucí absence přímých vlakových spojů starostům vadí. „Měla by být zachovaná alespoň polovina stávajících přímých vlakových a autobusových spojů, což se nestalo. Současně by ale bylo i zrušení poloviny spojů obrovský zásah, který negativně ovlivní život zdejších obyvatel,“ obává se starosta Slavičína Petr Chmela.

Podle něho by se měly Zlínský a Jihomoravský kraj domluvit na vypravování alespoň jednoho přímého spoje, který by jel z Brna přes Slavičín do Bylnice.

„Dopravní dostupnost našeho města je tristní, zrušení přímého vlakového spoje bude na úkor života lidí v našem odlehlém kraji,“ varuje Olšáková.

Místostarosta Bystřice pod Hostýnem: Spoje nenavazují

Také další města a obce v kraji mají k některým změnám vlakových i autobusových jízdních řádů výhrady.

„Spoje na sebe podle dostupných informací o připravovaných změnách nenavazují, jsou rušeny některé potřebné spoje, naopak se někde nesmyslně navyšují,“ zmínil místostarosta Bystřice pod Hostýnem Jiří Ott.

Podle Brachtla jde většinou o drobnější věci. „Průběžně to řešíme. Vyhovíme tomu, co je možné a co považujeme za rozumné,“ řekl Brachtl.

V Uherském Brodě zase mají strach, že jim více vlaků téměř ucpe křižovatku s železničním přejezdem se závorami nedaleko centra města. Proto teď zvažují možné objízdné trasy.

Zlínský kraj před pár dny vybral nové dopravce, jejichž autobusy najezdí o pět milionu kilometrů více než letos. Stát ho to bude kolem půl miliardy korun ročně.