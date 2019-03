Zlínský kraj schválil nové autobusové dopravce, podpisy musí počkat na ÚOHS

Pro cestující to bude znamenat změnu k lepšímu, teprve se ale ukáže, jestli se vyplatí Zlínskému kraji, který s ní přišel. Vybral čtyři dopravce, z toho dva nové z jiných částí republiky. Jejich autobusy najezdí příští rok o pět milionů kilometrů více než letos.

Kromě toho, že se zvýší četnost spojů, by měl jít nahoru i komfort. Za jaké jízdné to bude, kraj rozhodne zhruba v létě. Každopádně ho to bude stát výrazně více peněz než dosud. Ze své kasy bude muset dát minimálně o 200 milionů korun více než letos, což ale některým zastupitelům vadí.

„Pokusíme se nastavit nový systém, za který budeme sice platit víc, ale který bude mít smysl a řád. Naším cílem je přivést lidi zpátky do veřejné dopravy,“ shrnul náměstek hejtmana přes dopravu za KDU-ČSL Pavel Botek.

Je to teprve týden, co Zlínský kraj podepsal smlouvy se dvěma dopravci na železnici, a i tam navyšoval výkony. Četnější autobusové a vlakové spoje doplní možnost platit jednou kartou. Tím vším by měl být pro cestující atraktivní chystaný integrovaný dopravní systém, jenž má začít platit v půlce prosince.

Pokud jde o autobusy, posílí se spoje ze Zlína, Uherského Hradiště a Kroměříže do Brna. Přibude i pravidelné spojení mezi většími městy v regionu, například mezi Zlínem a Vsetínem. Botek ale mluví spíše o tom, že doprava se více rozloží v čase.

„Nebude to tak, že by jel shluk spojů a pak nastala prodleva. Více spojů bude jezdit ve dnech volna,“ slíbil.

Celkové stáří vozového parku nesmí překročit šest let

Kraj si v podmínkách soutěže stanovil, že nejméně polovina starších vozů musí být klimatizovaná a nízkopodlažní, všechny nové pak musejí splňovat obě tyto podmínky. Celkové stáří vozového parku nesmí překročit šest let.

To vše bude kraj stát nemalé peníze, ročně 500 až 600 milionů korun. To je o minimálně 200 milionů více než loni, což se nelíbí ekonomickému náměstkovi za ANO Jiřímu Sukopovi.

„Navýšení nákladů na veřejnou dopravu není špatný krok. Pro mě je to ale ekonomická otázka. Před dopravou bych dal přednost zdravotnictví, dělat obě věci najednou není rozumné,“ varuje Sukop.

Narážel na fakt, že lidovecký hejtman Jiří Čunek prosazuje stavbu nové zlínské nemocnice. Navýšení vlakové a autobusové dopravy přitom může stát půl miliardy korun ročně navíc, což podle Sukopa kraj příliš zatíží.

„Hejtman by si měl vybrat, jestli chce nemocnici, nebo dopravu,“ souhlasí opoziční zastupitel za Svobodné Tomáš Pajonk.

Čunek říká, že prioritami kraje jsou zdravotnictví, doprava a střední školství. „Jsem přesvědčený, že to zvládneme,“ prohlásil opakovaně.

Pro dopravce to zase znamená, že budou muset nakupovat nové autobusy. „Určitě polovinu vozového parku budeme mít novou, komfort cestování se zvýší,“ nastínil Daniel Adamka, ředitel firmy Arriva, která před časem v kraji získala i část vlakové dopravy.

V zadání autobusového tendru byl kraj rozdělený do šesti oblastí. Arriva vyhrála ve Zlíně, neuspěla naopak ve Vsetíně a v Kroměříži, přičemž rozhodujícím kritériem byla cena. Dalšími úspěšnými dopravci jsou Krodos bus (Kroměříž), ČSAD Uherské Hradiště (Uherské Hradiště a Valašské Klobouky) a Transdev Morava + TQM (Vsetín a Valašské Meziříčí).

Už při otevírání obálek před měsícem se ukázalo, že zřejmě neuspěje společnost ČSAD Vsetín, která dnes obsluhuje polovinu kraje. Její ceny byly někde až o tři koruny na kilometr vyšší než u konkurence. Vzhledem k tomu, že to byl klíčový faktor, v soutěži nakonec propadla.

„Jsme z toho zklamaní. Uvažujeme nad různými věcmi, jestli třeba nepodáme námitku proti zadávací dokumentaci soutěže,“ reagoval ředitel ČSAD Vsetín Oldřich Holubář. Podivoval se nad některými nízkými cenami konkurence.

Soutěž prozkoumává antimonopolní úřad

Firma dává v kraji práci skoro 400 řidičů, pro více než tři sta z nich bude muset hledat novou, aby jim je nepřebrala konkurence. Řidičů je v kraji akutní nedostatek.

„Až budeme mít podepsanou smlouvu, rozjedeme náborovou kampaň na nové řidiče, které budeme zaškolovat. Předpokládám ale, že k nám někteří i přejdou,“ tuší Adamka.

Arriva vrátila ČSAD Vsetín porážku ze soutěží v Moravskoslezském kraji, kde naopak o některé šoféry přišla. „Je to konkurenční boj,“ míní Adamka.

Výsledky soutěže ale ještě nemusejí být definitivní, protože ji prozkoumává antimonopolní úřad. Nejdříve se na něho obrátily firmy Transdev Morava + TQM, protože se jim zdálo, že jsou její podmínky diskriminační.

Pak podání vzaly zpátky, ale z podobného důvodu je podala společnost BusLine, jež se do soutěže nepřihlásila.

„Návrh směřuje proti zadávacím podmínkám. Bylo vydáno předběžné opatření, které zadavateli zakazuje uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem,“ přiblížil mluvčí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Martin Švanda.

Kraj tak musí čekat na konečný verdikt. „Je to nepříjemnost, ale spoléháme na rychlost a objektivnost úřadu,“ dodal Botek.