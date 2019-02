ČSAD Vsetín zřejmě přijde o Zlínský kraj, konkurence dala levnější nabídky

Zatím je známé jenom jedno kritérium, na jehož základě Zlínský kraj vybere nové autobusové dopravce. Ti od letošního prosince ročně najezdí o pět milionů kilometrů více než letos, aby měli cestující kvalitnější služby. Jde však o klíčové kritérium – cenu.

A nejlepší nabídky v rámci výběrového řízení podaly společnosti ČSAD Uherské Hradiště, Transdev Morava + TQM, Arriva a Krodos Bus.

V žádné ze šesti oblastí, na které byl kraj rozdělený, překvapivě neuspěla firma ČSAD Vsetín miliardáře Zdeňka Zemka. Její nabídky byly většinou na jeden kilometr o dvě koruny a více vyšší než konkurence.

„Kalkulovali jsme nabídky zodpovědně, se všemi položkami, které tam patří. Rozdíly, jež jsou někde až tři koruny, si nedokážu vysvětlit. Nechci to hodnotit pod vlivem emocí,“ kroutil hlavou ředitel ČSAD Vsetín Oldřich Holubář.

Firma dnes obstarává skoro polovinu veškeré autobusové dopravy ve Zlínském kraji, tedy 10,5 milionu kilometrů ročně, a zaměstnává na 400 řidičů.

Jakou cenu nabídli dopravci (v Kč za kilometr) Zlín Arriva 38,01

ČSAD Vsetín 38,89 Uherské Hradiště ČSAD Bus UH 35,3 Kroměříž Krodos 37,89

Arriva 38,04 Vsetín Transdev&TQM 34,97

ČSAD Vsetín 37,89

Arriva 37,92 Valašské Meziříčí Transdev&TQM 35,5

ČSAD Vsetín 37,89 Valašské Klobouky ČSAD Bus UH 34,71

ČSAD Vsetín 37,89



„Pokud výběrové řízení skončí takovým výsledkem, bude to velký zásah do chodu firmy. Budeme se chtít o zaměstnance postarat,“ nastínil Holubář.

Vzhledem k tomu, že je šoférů velký nedostatek, nedá se vyloučit, že přejdou k úspěšnější konkurenci. Na to je však ještě brzy. Nabídky dopravců jsou známé teprve pár dní. Zlínský kraj otevíral nabídky v rámci výběrového řízení, jehož podmínky opakovaně upravoval a k němuž měli dopravci připomínky.

Cena je kritérium, které má váhu 90 procent, ve zbytku se posuzuje, jestli dopravce nabízí bezbariérové a klimatizované autobusy.

„V prvním kole nastalo otevírání obálek, teď přijde na řadu rozhodovací proces, jestli dopravci dodali vše, co měli, splnili kvalifikační předpoklady a podobně. Rozhodnuto by mělo být do tří týdnů,“ přiblížil náměstek hejtmana přes dopravu Pavel Botek.

„Změny mezi dopravci mohou nastat, v žádné oblasti nebyla firma ČSAD nejlevnější. Je třeba si počkat, jak výběrové řízení dopadne,“ doplnil.

Zlínský kraj zatím nechtěl zveřejňovat ceny. MF DNES je získala od některých dopravců.

ČSAD Vsetín v oblasti Zlínska prohrálo těsně s Arrivou, jež v regionu nedávno uspěla i v soutěži na vlakové dopravce (více čtěte v článku Zlínský kraj ukončil monopol Českých drah, část zakázky získala Arriva).

Nejnižší cenu nabídla jen druhá ze Zemkových firem - Krodos Bus by tak měl obhájit své pozice na Kroměřížsku.

Transdev měl zájem o víc oblastí

Stoprocentní úspěšnost může mít ČSAD Uherské Hradiště, mělo zájem a zřejmě získá domovské Hradiště, kde navíc nemělo konkurenci, a Valašské Klobouky.

„Těší mě, že jsme udělali první krok, ještě to ale není jisté,“ reagoval zástupce ředitele pro autobusovou dopravu ČSAD Uherské Hradiště Ivan Kallus.

Stejně tak úspěšné může být sdružení firem Transdev Morava + TQM, které podalo nejnižší nabídku ve Vsetíně a ve Valašském Meziříčí. Jisté to ovšem ještě není, a to i proto, že k výběrovému řízení měli někteří dopravci připomínky.

Právě společnost Transdev Morava spadající pod nadnárodní koncern Veolia, ačkoliv má šanci uspět, podala připomínky na kraj, a když je zamítl, dala podnět antimonopolnímu úřadu.

Podle jejího jednatele Radima Nováka měla zájem o více oblastí, ale podmínky nastavené v soutěži jí to neumožnily.

„Byla nám odepřena možnost použít reference pro více částí veřejné zakázky současně,“ řekl Novák.

Radní: Doprava bude zajištěná i v případě průtahů

Zlínský kraj může i přesto pokračovat ve výběrovém řízení, ale před rozhodnutím antimonopolního úřadu nesmí uzavřít smlouvu s žádným dopravcem.

„V případě, že by úřad pravomocně shledal porušení zákona, znamenalo by to zrušení celého zadávacího řízení,“ upozornil mluvčí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Martin Švanda s tím, že rozhodnuto bude nejpozději do 60 dnů.

Zlínský kraj plánoval uzavření smluv s novými dopravci do tří týdnů, což je teď v ohrožení. Podle Botka bude ale autobusová doprava zajištěná, i kdyby se výběr protahoval.

„Jsou nástroje, které tuto situaci řeší. Od jednacího řízení bez uveřejnění, což je přímé oslovení dopravců, až po to, že by mohl kraj v krizové situaci uložit rozhodnutím dopravci povinnost, aby jezdil,“ upřesnil Botek.

Těsně před ukončením soutěže navíc podala námitky společnost BusLine, která se do tendru nepřihlásila, protože jeho podmínky považovala za diskriminační.

„Námitky obsahují soubor pochybení a nesrovnalostí, které podle našeho názoru zadávací dokumentace obsahuje,“ nastínila mluvčí BusLine Nikola Bradíková.

Zlínský kraj na rozdíl od jiných krajů nepožadoval úplně nová vozidla, průměrné stáří muselo být šest let. Někteří dopravci čekali s případným omlazením vozového parku až na výsledky soutěže. Odhadovaná cena zakázky je téměř 11 miliard korun.