Strojvedoucí vám dobrovolně nepustíme, varuje šéf drah nového konkurenta

Zlínský kraj naplánoval, že vlaky najezdí o 1,3 milionu kilometrů ročně více než letos, za což zaplatí o 300 milionů korun vyšší částku. Tedy zhruba 600 milionů.

I když za to sklidil kritiku nejen z řad opozice, ale i části koalice, lidovecký hejtman Jiří Čunek podepsal smlouvy s šéfy Českých drah i Arrivy.

„Pro nás je to ohromná ekonomická zátěž. Museli jsme ale prostředky navýšit, abychom přivedli lidi zpátky do veřejné dopravy. Chci věřit, že příchod konkurence bude velkým přínosem pro cestující,“ nastínil Čunek.

Pro státního dopravce to znamená konec monopolu na regionálních tratích ve Zlínském kraji. Východní část regionu bude obsluhovat firma Arriva, která nabídla nižší ceny.

„Vážíme si spolupráce se Zlínským krajem, i když jsme zaznamenali trochu prohru. Ale bereme ji sportovně,“ reagoval předseda představenstva Českých drah Miroslav Kupec.

„Trh se otevřel a toto jsou první výsledky. Zdůrazňuji, že jako národní dopravce máme vozy, lidi i další kapacity,“ doplnil.

Narážel na fakt, že Arriva si musí půjčit deset vlaků od společnosti Leo Express a ještě nakoupit další vozy, aby dostála svým závazkům vůči kraji. Shání také přes sto strojvedoucích, stevardů a dalšího personálu.

Podle Kupce tito lidé k Arrivě nepřejdou z Českých drah. „Nepočítáme s tím, že bychom konkurenci dobrovolně poskytli strojvedoucí v rozsahu, jaký bude potřebovat. Sami jich máme nedostatek,“ zmínil Kupec.

„Máme zkušenosti s tím, že někde přijdeme o zaměstnance a někde je zase nabíráme. Lidé někde bydlí a mají tam rodiny, takže rádi jezdí na tratích, na kterých jezdili předtím,“ myslí si ředitel Arrivy Daniel Adamka.

Podle něho bude naopak firma pravděpodobně přijímat i lidi, kteří odejdou od Českých drah. „Zahájili jsme kampaň, abychom zaměstnance získali,“ upřesnil Adamka.

Oba konkurenti budou muset spolupracovat tak, aby byli cestující spokojení. „Nelze ale očekávat kroky nad rámec rozumné vstřícnosti,“ míní Kupec.

Ekonomický náměstek změnu nepodpořil

Mezi dopravci to už trochu jiskřilo při výběrovém řízení. Odborům Českých drah vadilo, že Zlínský kraj rozdělil tratě na čtyři části a že podklady pro jeho rozhodování připravovala firma, jejímž spolumajitelem byl zaměstnanec Arrivy.

Zástupci Arrivy zase upozorňovali na to, že pracovník Českých drah z řad ČSSD na dopravní komisi kraje hájil zájmy svého zaměstnavatele.

Navíc nebývá obvyklé, aby tak zásadní změnu, která kraj finančně zatíží na mnoho let dopředu, nepodpořil ekonomický náměstek. V případě Jiřího Sukopa z ANO se to stalo. Vzhledem k tomu, že kraj vybírá i nové autobusové dopravce, můžou se podle něho náklady na veřejnou dopravu zvýšit ročně o půl miliardy korun i více. Hejtman chce navíc začít stavět novou nemocnici.

„Jako ten, kdo má na starosti investice, říkám, že pouštět se do obou velkých investic současně není pro kraj rozumné,“ míní Sukop.

Čunek si z toho ale moc nedělá. „Jsem na rozdíl od něho přesvědčený, že to zvládneme,“ řekl.

Výhrady měli i další koaliční partneři, ty však přesvědčilo, že se bude dát rozsah kilometrů zvýšit či snížit až o 25 procent podle toho, jaký budou mít cestující zájem. Kraj chystá integrovaný dopravní systém s četnějšími jízdami autobusů a vlaků, v nichž by lidé mohli jezdit na jednu kartičku.

„V průběhu jednoho a půl až dvou let vyhodnotí kraj nový model veřejné dopravy,“ podotkl náměstek přes dopravu z KDU-ČSL Pavel Botek.

Kraj bude ještě rozhodovat o tom, komu přidělí tratě na části Kroměřížska a Valašska. Tam musejí jezdit do roku 2025 České dráhy, protože si na to koupily vlaky z peněz Evropské unie, která si takovou podmínku stanovila. Zatím to vypadá na dohodu kraje se státním dopravcem, který by tak vozil lidi na dvou třetinách regionálních tratí.