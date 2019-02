Uherský Brod trápí kolony u přejezdu. Jeďte jinudy, radí náměstek hejtmana

Jako nejrychlejší řešení přichází v úvahu objížďka po Šumické ulici, která vede přes koleje o pár set metrů dál na pilířích.

Myslí si to krajský náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Botek, který o hrozících potížích jednal s uherskobrodským senátorem Patrikem Kunčarem a tento týden se setká také se starostou Ferdinandem Kubáníkem.

„Problém tam je, ale není fatální. Určitě se dá řešit,“ tvrdí Botek. „Nemusí jít zrovna o vykopání podjezdu pod kolejemi, řidiči mohou používat nadjezd Šumická. Jezdí po něm už dnes,“ upřesnil.

K posílení vlakové dopravy má dojít od letošního prosince. Lidé se bojí, že pak budou závory na přejezdu mezi dvěma křižovatkami poblíž centra města v dopravních špičkách téměř pořád spuštěné.

„Mezi sedmou a osmou hodinou může být četnost spojů taková, že křižovatkou neprojede žádné auto,“ obává se Kunčar.

S Botkovým návrhem objízdné trasy souhlasí jen částečně. Potíže podle něj mohou být i na Šumické ulici v místě, kde se napojuje na hlavní tah I/50.

„Řidiči tam už dnes ve špičkách čekají třeba půl hodiny, než mohou odbočit. Bylo by dobré najít ještě jinou objízdnou trasu,“ řekl Kunčar.

Nyní padesát vlaků denně, od prosince skoro devadesát

Starosta Kubáník pak upozornil na to, že při příjezdu k Šumické ulici do centra musejí motoristé jet přes kruhovou křižovatku, která nápor aut nemusí zvládat.

„Tato objížďka situaci řeší jen částečně,“ souhlasí Kubáník s Kunčarem.

A nejde jen o osobní auta, ale i o autobusy, které by na objízdné trase nabraly zpoždění. Podle Kunčara by se pak musely upravit jízdní řády, aby na sebe spoje navazovaly.

Mnoho dalších variant řešení ale není. Možná je ještě objížďka přes přejezd v nedaleké čtvrti Havřice, ale i to by znamenalo časovou ztrátu. Na druhou stranu přejezdu by se řidiči u této varianty dostali po ujetí šesti kilometrů, přes nadjezd v Šumické ulici by je čekaly tři kilometry.

Záležet nyní bude především na tom, jak moc vážná situace od prosince nastane. Zmíněný přejezd, který by mohl brzdit dopravu, tvoří dvoje koleje: standardní trať a železniční vlečka, která se prakticky nepoužívá.

Po klasické trati v současné době projede kolem 50 vlaků denně, po navýšení spojů to bude téměř 90 (viz též Po vlakové revoluci nám přejezd ucpe křižovatku, bojí se v Uherském Brodě).

„Když řidiči zjistí, že tam budou dlouho čekat, zvolí objízdnou trasu. Pokud to nakonec nebude tak horké, budou tam jezdit stále,“ podotkl Botek.

Město uvažuje o výstavbě nadjezdu opodál, zatím však má zpracovanou pouze studii a schází mu potřebné pozemky.