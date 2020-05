Naléhal na něj, ať si najde práci. On svého přítele raději zabil a okradl

Květiny vnímáme jako estetickou záležitost, pro zahradníky bývá pěstování některých druhů výzvou. Podnikaví Holanďané navíc dávno přišli na to, že se na květeně dá výborně vydělat. A slušné peníze, ač by to málokdo řekl, se na prodeji květin daly získat i u nás za hlubokého socialismu, přestože květinářství, a tedy i zisk z nich, patřila teoreticky státu.