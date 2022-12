VIDEA ROKU 2022: Sex, unikátní doma vyrobená zbraň, kráska ze středověku

Její nápad se v salónech nikomu nelíbil. Žádný tatér s ním nechtěl mít nic společného, tak moc nápis svou nositelku jako ženu ponižoval. Nakonec si ke sloganu, v němž jde o sex, slečna Izzy pomohla sexem. Až tím přiměla tatéra k souhlasu. Poté jí však vytetovaná slova ničila život.

A zde je slíbený výlet do středověku. Vědcům ve Skotsku se totiž podařilo pomocí počítačové animace vrátit lidský obličej středověké kostře ženy. Podívejte se, jak podle nich mohla mladá žena ve skutečnosti vypadat.

Anální sex mám ráda, ale vytetované to už mít nechci, lkala dívka. Tento druh sexu jí přinášel potěšení, to platilo pořád. Ovšem hlásit se k němu tetováním na zadnici už nechtěla. O pomoc přišla Sam požádat do pořadu Tattoo Fixers Extreme.

Tchaj-wan nemusí evokovat pouze geopolitické napětí. Zde stařečci tleskají, zatímco před nimi tančí a hladí se spoře oděná striptérka. Jeden z nich poté sám ženu osahává na ňadrech, ona mu vtiskne polibek na plešatou hlavu. Video z show, kterou dopřál ubytovaným válečným vysloužilcům tchajwanský Taoyuan Veterans Home, oslnilo internet. Domov se však nakonec omluvil.

V roce 1991 našla policie mrtvého muže, který spáchal sebevraždu svou vlastnoručně vyrobenou pistolí. Na jeho těle policisté našli opasek, který měl sloužit jako funkční zbraň v případě, že by ho někdo napadl. Na jedno použití z opasku mohlo vystřelit až osm patron naráz. Podívejte se, jak vypadá tato unikátní zbraň.