VIDEO: Nejsem ďábel, říká rekordman v tělesných modifikacích. Má i rohy

Do čtyřiceti let ho prý nezajímalo ani tetování. Dnes má 516 tělesných modifikací, včetně dvou růžků na čele, inkoust okupuje jeho tělo z devadesáti procent. Inkoustové má i oči. Rolf Buchholz se díky tomu dostal do Guinessovy knihy rekordů.