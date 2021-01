VIDEO: Tělo jako pohádka. Muž na něm vystavuje tetování superhrdinů

Dočista prvním byl přitom Spiderman, na jeho kůži přistál v roce 2011. Poté se však k němu přidaly další postavy. „Byl jsem milovníkem marvelovských komiksů od doby, kdy jsem byl malý. Když jsem vyrůstal, neměli jsme toho moc, marvelovské komiksy a kartičky jsem však měl vždycky. Vlastně mi pomohly dostat se přes špatné časy. Takže mě nápad, že bych je měl navždy na těle, nadchl,“ vzpomíná na serveru Business Insider.

A s jeho realizací neváhal. Během mnoha několikahodinových sezení na svou kůži lákal superhrdinu za superhrdinkou. A navrch k nim přibylo tetování podpisu legendárního spolutvůrce oněch komiksů Stana Leeho. Zdobí mu zápěstí, kam se mu umělec jednou opravdu podepsal.

Jak se seznam postav, které jeho kůže hostí, zvětšoval, přišel na další nápad. Co takhle svému úsilí poskytnout jasnější cíl? Co se dostat do Guinessovy knihy rekordů? To ho napadlo jednou v noci, vylíčil Scolamiero serveru CBC. Začal se prý proto zajímat, zda v publikaci někdo rekord v počtu marvelovských tetování drží. Dověděl se, že ne. A že pro něj kniha takovou kategorii vytvoří.

Byla to další meta, která odkazovala do jeho dětství. „Bylo to skvělé a surreálné, stále tomu nemohu věřit. Když jsem vyrůstal, sbíral jsem a četl Guinessovy knihy rekordů. A nikdy jsem si nemyslel, že bych mohl být jejich součástí! Tím, že se mi to povedlo, jsem velmi poctěn. A jsem na to velmi hrdý,“ dodává.

Svých tetování přirozeně ani trochu nelituje. „Jsou napořád. Užívám si je. Mám pro ně vášeň. Marvelovskou produkci a tetování pořád miluji. Byla to dobrá investice,“ říká na serveru Global News.

A dodává, že jeho tetování jsou dobrým konverzačním startérem.