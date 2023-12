Rapový souboj: Rest nachytal větší volume, ale Redzed si udržel respekt

Jedno kolo neobvyklé hudební soutěže valilo za druhým a po každém bylo čím dál nejistější, kdo si nakonec sáhne na titul. Tak hodně byl souboj vyrovnaný. Proč nakonec Rest strhl dav a vymáčkl z něj větší porci decibelů? Čím překonal jednoho z nejposlouchanějších Čechů na Spotify?

Kdybyste celý sál včetně balkonů a barů narvali do mikrovlnky a otočili knoflík úplně doprava, nevypadalo by to jinak. Vzduch vibroval a jiskřil, tmu prořezávala ostrá světla a pokaždé, když se na obrovském panelu nad pódiem rozsvítila stupnice hlukoměru, všichni řvali tak, jako by už do konce života měli jenom šeptat. Rest, nebo Redzed?

Víc decibelů znamenalo větší šanci na vítězství. Red Bull SoundClash je totiž výjimečný koncertní formát, kde se dva umělci perou proti sobě v šesti kolech a s každou další výzvou bojují o srdce publika.

Rest ani Redzed se dopředu netajili tím, že do toho dají všechno, aby publikum otočili na svou stranu. I barvy „rohů“ byly jako v ringu: Rest v modrém, Redzed, už podle jména, v červeném.

Klíčová pecka až na samý závěr

Už před začátkem neponechaly zejména příznivkyně Redzeda nic náhodě a s velkým předstihem si zajistily místa vepředu, aby zaujaly místa těsně pod pódiem svého favorita. Fanoušci rapera Resta možná nebyli tak nažhavení, ale zase jich přišlo o něco víc.

Krátce potom, co se Forum Karlín naplnilo do posledního místa, si za pult stoupl DJ NobodyListen a servíroval davu jednu pecku za druhou. Večerem provázeli Zuzana Tvarůžková a MC Orion z PSH, který byl v této neobvyklé roli překvapením večera a od hodně lidí si vyslechl, že by to měl dělat častěji. Když bylo publikum nažhavené, přišla chvíle dlouho očekávaného hudebního „mače“.

Redzed oslnil neskutečnou energií a přesvědčivou pódiovou show. Resta na modrém pódiu doplnila kapela Champion Sound, která se po jeho boku držela až do konce. Oba hudebníci byli zaskočeni, jak dobře se jejich soupeř popral s disciplínou, kdy si měli navzájem „ukrást“ song formou vlastního pojetí „coveru“ z repertoáru toho druhého. „Nikdy jsem neslyšel svůj track takhle předělanej,“ žasl Redzed, když Rest vypálil jeho hit Rave in the Grave.

Do poslední chvíle to bylo vyrovnané, a tak o vítězi rozhodlo až kolo s divokou kartou. Zatímco Redzed vsadil na brněnského rapera jménem STEIN27, Rest šokoval výběrem, který na téhle show čekal asi jen málokdo: na pódium si pozval pěvecký sbor seniorů z neziskové organizace Elpida. Publikum dojal, odzbrojil a vzápětí dostal do takového varu, že měřáku decibelů ulétlo víko. Vichřice emocí kosila les diváků i s kořeny a o vítězi bylo rozhodnuto. Po vyhlášení dali Redzed a Rest ještě společný song vytvořený exkluzivně pro příležitost Red Bull Soundclash, navzájem si vysekli pár poklon a šli vše společně oslavit.

„Jsem pořád přeplněný adrenalinem, ještě jsem se nedokázal pořádně zklidnit. Bylo to úžasný, lidi byli super. Děkuji moc a jdu na afterparty,“ komentoval Redzed. Vítězný Rest na závěr poděkoval soupeři i všem divákům: „Jsem vděčnej, že tu byli lidi, že jste tu byli s námi, že jste byli u toho. Pro mě jsme vítězové oba a vítězství je, že se to povedlo!“

Co si z toho odnést? Lidé občas brečí, že už se „mladý neumí bavit“. Že už nikam nechodí, nic nedělají, jenom koukají do mobilů. Red Bull Soundclash v pražském Foru Karlín ukázal, že s dobrým nápadem a kvalitními interprety se dá udělat hodně dobré muziky.