Rest, nebo Redzed? Kdo je víc, rozhodne souboj Red Bull Soundclash

Jít na každého zvlášť je zážitek, ale tento večer se na podiu vystřídají oba, a to pěkně zostra. Rest ani Redzed se netají tím, že do vystoupení dají všechno, aby si na svou stranu získali publikum. V soutěži Red Bull Soundclash slavní interpreti soupeří o co nejhlasitější ovace. Pořadatelé budou měřit decibely fandění a na základě zaznamenaných dat pak vyhlásí vítěze neobvyklého hudebního klání. Na Resta i Redzeda čeká celkem šest kol, v nichž budou muset diváky získat co nejnápaditějším projevem, úchvatnou show, ale i hudební všestranností, vynalézavostí a pohotovostí.

Rest nominovaný na Anděla

„Je to něco, co se děje jednou za několik let, a kdybych to odmítl, nejspíš bych si to do konce života vyčítal,“ říká o své motivaci před soutěží raper Rest, vlastním jménem Adam Chlpík. Sedmatřicetiletého rodáka ze slovenského Trenčína na vrchol české hiphopové scény vynesla nejen pověst freestylové hvězdy, ale i sólová alba, která dal dohromady pod domácím labelem Ty Nikdy.

Za svou kariéru spolupracoval s nejlepšími lokálními producenty, jako jsou DJ Fatte nebo DJ Wich. Za album ve spolupráci s DJ Wichem získal platinovou desku a nominaci na rapového Anděla. Rest má rád „tvrdej, tlustej devadesátkovej sound“, ale jen nerad se nechává zaškatulkovat. „Když mě chytne beat, kterej by ode mě moji fans nečekali, klidně to napíšu a nahraju, bez ohledu na to, jak to kdo přijme,“ říká raper, jehož tvorbu ovlivnilo oscilování mezi Bohnicemi a Barrandovem. Za zlomový považuje moment, kdy se zaměřil na studiovou tvorbu a navázal spolupráci s labelem Ty Nikdy.

Redzed: nejposlouchanější na Spotify

Za Restova soupeře mluví čísla. Redzed, vlastním jménem Zdeněk Veselý, je totiž na platformě Spotify globálně nejposlouchanější český hudebník. Rodák ze Starovic na Břeclavsku má bezmála 1,4 milionu posluchačů měsíčně. Pro porovnání, Michal David má necelých tři sta tisíc, Helena Vondráčková těsně přes tři sta, Marek Ztracený tři sta třicet pět, Ewa Farna čtyři sta šedesát tři... Redzedova skladba Rave in the Grave se na Spotify protočila již víc než šedesátpětmilionkrát.

Redzed vzhledem připomíná člena finské metalové skupiny a sám tvrdí, že právě v severní Evropě má silnou fanouškovskou základnu. Získávat zahraniční publikum mu pomáhá angličtina, kterou si vybral, protože mu lépe zní. „Na festivalu ve Finsku se mi hrálo skvěle, fanoušci byli crazy, všichni znali mé texty a zpívali je se mnou,“ říká pětadvacetiletý hudebník, který žije a tvoří v Brně. „Mám rád moravskou náturu,“ říká.

Texty ke svým skladbám popisuje buď jako „nasrané“, nebo „smutné“ a dodává, že nemá žádná tabu. Sám českou hiphopovou scénu příliš nesleduje, a když se ho zeptáte na hudební vzory, zaloví úplně v jiných vodách: „Black Sabbath, Scrim nebo Korn.“ O tom, že si v životních cílech neklade prakticky žádné překážky, svědčí i jeho přání, aby mu klip natočil Quentin Tarantino.

Kořeny v hudebních soubojích

Český hudební souboj má svůj předobraz v první soutěži Red Bull Soundclash, která se konala v roce 2006 v Nizozemsku. Formát hudební soutěže jeden na jednoho zaujal natolik, že byl převzat v mnoha zemích světa, dodneška měl víc než devadesát opakování. Souboj hudebníků pod tímto názvem se už dvakrát prohnal i Českem, a to v roce 2010, kdy si to Tata Bojs rozdali s Monkey Business, a o rok později, kdy David Koller soupeřil s dnes již neexistující skupinou Nightwork.

Princip hudebních soubojů je zřejmě starý jako hudba sama. Hudebníky vždycky zajímalo, kdo získá větší sympatie posluchačů. Stejně jako soutěže ve zpěvu se „betlilo“ i ve hraní na různé nástroje, přičemž parametry opravdových soubojů mělo odjakživa měření bubeníků, kteří se střídali a jeden druhému nasazovali laťku s výzvou, zda ji druhý dokáže opět posunout. Soutěže nesoucí název Soundclash vznikly v padesátých letech minulého století v jamajském hlavním městě Kingstonu, kde se navzájem hecovaly místní reggae systémy.

Z nizozemského Eindhovenu do světa

Na reggae a dancehall se zaměřovaly i první soutěže Red Bull Soundclash, ale postupem času se souboje rozšířily i na jiné žánry. Po úspěchu prvního ročníku proběhly dvě stejnojmenné akce v Amsterdamu, odkud se soutěž přenesla do Moskvy. V následujících letech popularita explodovala a soutěž se „vydala“ na světové turné se zastávkami v místech jako Sydney, Tokio, Los Angeles nebo Lima.

Kromě Česka Red Bull Soundclash zavítal například do Rakouska, Rumunska, na Nový Zéland, do Belgie nebo Maďarska. Největší událostí svého druhu byla soutěž v Káhiře, která se roztáhla do tří dnů a lidé si ji dodnes pamatují jako festival hluku (Sound of Noize). Za dobu konání soutěž přitáhla i takové hvězdy, jako je zpěvačka Erykah Badu, kapela The Roots, rapová legenda Snoop Dogg, na Grammy nominovaný Mike Posner, hiphopová ikona Ludacris a mnoho dalších.

Unikátní dramaturgie

Čeští fanoušci se ve čtvrtek 30. listopadu v prostorách Fora Karlín dočkají hudební bitvy o šesti intenzivních kolech, která jsou vymyšlená tak, aby interprety vynesla z jejich komfortní zóny. Dramaturgie večera dělá z dvojvystoupení výjimečný zážitek jak pro hudebníky, tak pro diváky, protože bez ohledu na to, komu přijdou fandit, uvidí svého oblíbence ve zcela nové roli.

V prvním kole každý z umělců zahraje tři své největší hity, aby rozproudil fanoušky. V druhém kole interpreti představí na podiu nejznámější světové hity ve svém stylu a žánru. Ve třetím kolem si každý z umělců vybere jeden svůj song, který mu v půlce ten druhý ukradne a dokončí ho podle sebe.

Ve čtvrtém kole si každý vybere svou skladbu, ale bude ji muset odehrát v jiném žánru. Páté kolo bude vyhrazené hostovi, kterého si každý interpret vybere sám, aby s ním odpálil své předposlední vystoupení. Večer vyvrcholí šestým kolem, kdy dojde na zúčtování v podobě vyhlášení výsledků. Pořadatelé budou celý večer zaznamenávat, jak obecenstvo reaguje na vystoupení interpretů, a měřit dosažené decibely. Na základě získaných dat se rozhodne, kdo z Fora Karlín odejde jako vítěz.