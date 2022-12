Z Břeclavska do celého světa. Raper Redzed trhá rekordy na Spotify

Nejprve něco čísel – Redzed má v tuto chvíli na Spotify v průměru 1 366 586 posluchačů měsíčně. Jeho skladbu Rave In The Grave má přes 47 milionů přehrání a k tomu 13 milionů zhlédnutí na YouTube.

O takových číslech se ostříleným hvězdám českého šoubyznysu může jen zdát. Jen pro srovnání, Český slavík Marek Ztracený má přes 280 tisíc posluchačů měsíčně, kapela Lucie 240 tisíc a zvěčnělý Karel Gott něco přes 563 tisíc.

Zní to jak pohádka nebo jako splněný sen. Nenápadný, podle vlastních slov introvertní milovník starého hard rocku, nu-metalu, ale i rapu a dubstepu dokázal svou kombinací ostrých beatů, metalových kytar a chytlavého rapu namíchat koktejl, který nezní provinčně a dokázal se prosadit o v zahraničí, aniž k tomu Redzed potřeboval nějakou tlačenku.

A jak prozradil v rozhovoru pro magazín Headliner, jeho hudba má vděčné odbytiště v Americe, Rusku, Německu nebo Finsku, kde vystupoval mezi headlinery na rapovém festivalu.

Pokud Rezdedovu tvorbu neznáte, zkuste si poslechnout třeba skladbu No More Tears In Heaven a přemýšlejte, kterému zpěvákovi jakoby Redzed z hrdla vypadl. Komu naskočil Ozzy Osbourne, je na správné adrese.

Ten má v tuto chvíli na Spotify necelých osm milionů posluchačů měsíčně, zůstaneme-li ještě na chvíli u statistiky. S blížícím se koncem roku tento streamovací portál připravil personalizovanou statistiku Wrapped 2022, prostřednictví níž se každý uživatel ve stručnosti dozví, koho za uplynulý rok nejčastěji poslouchal, jaký žánr se mu nejhlouběji zaryl do uší nebo s jakou hudbou vstával, nebo naopak uléhal.

Kromě toho také zveřejnil seznam nejúspěšnějších skladeb za rok 2022 v Česku – zde figurují jména jako Calin, Viktor Sheen, Harry Styles nebo Tom Odell, celosvětově nejhranějšími jmény pak byli The Weeknd, Bad Bunny, Ed Sheeran nebo Taylor Swift.