Mužem roku je raper Yzomendias. Ovládl anketu Esquire MAN

Stačí si pustit na YouTube jeho song Melanž, na kterém se podílel Nik Tendo a který nasbíral už deset milionů shlédnutí, a musí být každému jasné, že Yzomandias se rozhodně nenechá zastrašit požadavky moderního showbyznysu, nepodlehne masám a bude svůj, ostrý a čistý za všech okolností. Málokomu by titul Esquire MAN 2020 slušel tolik jako právě jemu.



To vědí nejen jeho nejvěrnější fanoušci, vždyť raper, vlastním jménem Jakub Vlček, má na Instagramu neuvěřitelných 300 tisíc sledujících. V cenách Esquire jasně ovládl nejen kategorii Art, ale porazil i soky z nehudebního ranku. Je asi jasné, že si z toho Yzomandias na zadek nesedne, stejně jako příliš dlouho neslavil nominaci na loňskou Cenu Anděl.



Nikdy a z ničeho si nesedne na zadek, na druhou stranu dokáže ve všem najít něco pozitivního, a proto slaví úspěch. „Covid mi víc dal, než vzal. Naučil jsem se být sám se sebou. Se svými myšlenkami,“ vyprávěl při podzimním rozhovoru pro Esquire.



Kategorii Sport dominoval šermíř Alexander Choupenitch. Olympionik a muž s nelehkým osudem, který několikrát dokázal, že s vůlí a schopností porazit sám sebe je možné cokoliv. „Život je o překonávání překážek. Nevím, jestli je to dobře, ale vnímám to tak, že to lepší teprve přijde,“ uvedl pro iDNES.cz.

Že internet není pouze na pokec a seznamování dokazuje vítěz kategorie Digital Filip Hodas aka Hoodass, který rád nabourává hranice mezi realitou a fikcí. Se svou tvorbou se nebojí jít dál než ostatní. V jeho 3D ilustracích, které zveřejňuje zejména na sociálních sítích, si každý najde to své, odraz myšlenky, či černé noční můry.

Proč je tak úspěšný? Na Instagramu máte 565 tisíc followerů, takže je jedním z nejsledovanějších Čechů současnosti. „Skutečně nedokážu říct, jestli je 565 tisíc followerů na Česko hodně, nebo málo. Za sebe můžu říct, že tady působí množství opravdu talentovaných digitálních tvůrců, jen je tady vlastně nikdo nezná,“ říká.

Za Muže letošního roku zvolili čtenáři Esquire a iDNES.cz sympatického slovenského modela Davida Trulíka, který se nejen díky svému vzhledu, ale i díky své šťastné povaze a inteligenci dokázal prosadit v drsném světě topmodelingu. Může nějaký Čech říct, že byl tváří značky Versace? Ne. Ale David Trulík ano. A přitom to šlo vlastně samo.



„Kontaktovala mě agentura WE Men Models, přišel jsem na casting a hned letěl do světa. Byl jsem úplně nová tvář, což mi asi pomohlo. Vybíral jsem si mezi Francií a Asií a zvolil jsem Paříž, za to jsem velmi rád. Brzo jsem se stal tváří značky Louis Vuitton a potom už o mně svět módy věděl,“ popisuje svůj raketový start.

Současná pandemická opatření se z vítězů letošní ankety Esquire Man asi nejvíce dotkla Reného Müllera, který ovládl kategorii Byznys. Majitel sítě občerstvení Fancy Fries zkoušel najít chuť pravých hranolek, kterou poznal ve vlámských krajích, začal smažit s kamarádem na balkoně a na začátku letošního roku měl pobočky po celém Česku. Bohužel letos prodává hlavně z okénka. „Na jaře jsme to zvládli, pokud by přišla další vlna a trvala dlouho, rezervy vyčerpáme,“ obával se na podzim návratu koronaviru.



Ze stejného důvodu nebylo letos slavnostní vyhlášení cen možné. Jak a kde tedy převzal Yzomandias svou křišťálovou trofej? Jak jinak než stylově. Pokud jste viděli film Dannyho parťáci, určitě u vás Jakub vlček stoupne v ceně.



To Alex Choupenitch si musel svou cenu vybojovat, šéfredaktor Esquire Petr Matějček se ukázal jako nečekaně zdatný šermíř. Filipovi Hodasovi stačilo posedět s půllitrem Krušovic a počkat, až mu portýr vyleští novou luxusní limuzínu Škoda Superb, zatímco David Trulík, který není žádný pařmen, si na lahve Krušovic vzal bowlingovou kouli. A René Müller? Ten samozřejmě oslavil hranolkami.



Nevěříte? Podívejte se na video u článku.



Víc o vítězi Jakubu Vlčkovi i dalších se dozvíte v aktuálním čísle časopisu Esquire, kde najdete nejen vyhodnocení ankety Esquire MAN, ale také zhlédnete exkluzivní photoshooting a nebude samozřejmě chybět rozhovor s vítězem.