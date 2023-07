Kulturní válka o newyorskou pizzu. Brání ji i Musk, ale nikdo ji neohrožuje

V centru pozornosti je chlouba americké metropole, křupavá pizza. A proces její přípravy. Uhlí nebo dřevo je totiž klíčem k její unikátní struktuře. Peče-li se pizza takto, rychlé vystavení velmi vysokým teplotám zaručí, že její vnitřek je měkký, zatímco vnější část svůdně křupavá. „Duální textura takto připravenou pizzu odlišuje od ostatních,“ líčí v listu The Guardian Scott Weiner, přední newyorský expert na pizzu a historik.

Jenže aktéři velkého spektáklu hřmí, že liberálové chtějí obyvatelům metropole křupavou pizzu upřít. „New York zakázal pizzu. Odteď vám ji prostě nedovolí jíst,“ vyhrožoval příznivcům na svém youtubovém kanálu krajněpravicový komentátor Benny Johnsonn. Floridský guvernér Ron DeSantis hbitě odtušil, že je to další doklad „snahy levice kontrolovat chování lidí“.

Konzervativní pravice se ohledně pizzy silných slov neostýchá. „Dejte nám pizzu, nebo smrt!“ požaduje odhodlaně konzervativní aktivista Scott LoBaido sloganem, který si vypůjčil dokonce z prohlášení „Dejte mi svobodu, nebo smrt!“ z americké války za nezávislost. „Pár zas*anejch studentíků humanitních věd, s růžovejma vlasama, blázniví liberálové, který nemakali jediný den v reálném světě, se snaží zrušit pizzerie na uhlí v New Yorku,“ hřměl pravicový blogger Dave Portnoy.

Svůj hlas do „pizzagate“ vyslal i Elon Musk, neodolal pokušení kopnout si do hnutí, které si dělá starost o udržitelný a snesitelný život na Zemi. „Absolutní blbost. Na klimatickou změnu to nebude mít žádný vliv,“ napsal na Twitter.

Potíž je, že nikdo netvrdí, že zákaz pizzy pečené na uhlí nebo dřevu souvisí s bojem proti klimatické změně. Potíž je dokonce už v tom, že nikdo takovou výrobu pizzy zakázat nechce.

Jenže někteří lidé vykazují „značnou resistenci vůči faktům“, jak povyk eufemisticky a s nadhledem zhodnotil Wiener.

Zpátky na zem

Celý cirkus rozpoutal článek z listu New York Post, křičí „Mamma mia!“ a všímá si sedm let starého nařízení odboru životního prostředí newyorské radnice. Již v roce 2016 nařizuje všem restauracím, aby prověřily, zda mohou být vybaveny filtry na zachytávání pevných částic, které při vdechnutí mohou způsobovat rakovinu, bronchitidu, astma, srdeční nemoci. Pokud mají k modernizaci prostor, je pro ně povinná. Povinnost úřad svázal s rokem 2020, posléze byla kvůli pandemii posunuta k letošnímu roku.

Právě tento předpis konzervativní pravice považuje za „pizzapokalypsu“. Tradiční newyorské pizzerie kvůli opatření zaniknou, zavřou se, zkolabují, varuje. A pokud ne, kvůli filtrům jejich pizza přijde o svou chuť. Kulturní válku rozpoutanou pravicovými komentátory a aktivisty se do mezí příčetnosti a racionality následně pokoušely vrátit další články. „Není se čeho bát,“ uklidňuje své čtenářstvo například gurmánský server Tasting Table. Regulace podle něj zasáhne méně než sto pizzerií, ne všechny z nich však budou muset zařízení instalovat.

Web Snopes též připomíná důvody městského opatření. Nejde o klima, ale o zdraví Newyorčanů, především zaměstnanců pizzerií. A filtr je třeba aplikovat pouze v případě, že je šance na odchyt přinejmenším pětasedmdesáti procent emisí. V ostatních případech jen určuje, že se má provozovatel podniku pokusit snížit znečišťování jinak.

Podle Weinera bude dopad předpisu minimální, protože většina podniků se již adaptovala a filtr si pořídila. Patří k nim například Roberto Caporuscio, majitel vyhlášené pizzerie Kesté na Manhatannu, který se umění pizzy vyučil v rodné Itálii. Předtím si podle svého doznání „všichni stěžovali“, sousedé mu do restaurace posílali vlny kontrol. „Dneska nemáme problém,“ líčí. Filtr si pochvaluje i majitel ikonického brooklynského podniku Paulie Gee. „Nechtěl jsem, aby se na mě koukali jako na chamtivce, co se kvůli své pizze neostýchá valit kouř do sousedních bytů,“ uvedl.

Filtr pizze chuť neukradne

Všichni rovněž zdůrazňují, že myslet si, že filtr jakýmkoli způsobem ovlivní chuť pizzy, je šílenost. „Absurdní,“ nezastírá Connor De Jong z firmy, která zařízení pod názvem Smoke Zapper 300 prodává a instaluje. „Je to, jako byste řekli, že dokážete v chuti špaget poznat značku větráku ve skladišti té které restaurace. Nedává to smysl.“

Expert na italský pokrm Weiner navíc objasňuje, že kouř nepřechází do pizzy, na to je pečení příliš krátké, host ho nevnímá ústy, ale pouze nosem. „Pokud si pizzu odnesete ven, kouř z pálení dřeva nebudete cítit. Protože doba pečení je šedesát sekund. Na rozdíl od opékání, které trvá šest až dvanáct hodin, maso je kouři vystavenou dlouho,“ líčí.

Jediná potíž celé regulace je cena filtru, stojí dvacet tisíc dolarů, vyžaduje navrch následný servis. I Gee soudí, že město by s ohledem na životní prostředí mělo jejich koupě dotovat. Dodává však, že ze zařízení mají prospěch i restauratéři. Filtr totiž nejenže čistí vzduch, dokáže též navíc zajistit plynulejší proud vzduchu komínem, který pečení svědčí a který je oříškem i pro zkušeného kuchaře.

Server BBC přitom dodává, že následky gastronomie na kvalitu ovzduší nejsou nijak marginální. Studie z roku 2016 v magazínu Atmospheric Environment například zjistila, že za znečištění nad městem Sao Paolo může též tamní obliba opékání a pizzy. O rok dříve si světové titulky vysloužil starosta městečka San Vitaliano u italské Neapole, když zakázal používání pecí na dřevo v místních pizzeriích a pekárnách pod pokutou až tisíc eur, právě kvůli nekvalitnímu ovzduší. Emise překračovaly 114krát povolené normy, psala tehdy agentura BBC.