Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet 10 dní zdarma

V Rusku to jsou sputniky, v Japonsku korálky jakuzy. Kuličkové implantáty do penisu mají spoustu názvů. Po výpovědích prostitutek, které si platil šéf Wagnerovy skupiny, by mohly dostat pojmenování i po Jevgeniji Prigožinovi. Praktika je oblíbená u námořníků i vězňů, proslavila ji především japonská mafie jakuza.