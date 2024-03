Ve špatnou dobu na špatném místě. Pachatel vraždil ze sebelítosti a frustrace

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou až 45 %

Holí nadzvedával smrkové větve a hlavu skláněl skoro až k zemi. Ten den se mu nedařilo. Na dně košíku měl jen pár babek, přestože začátek října býval les na houby štědrý. „Pražáci to vysbírali,“ brumlal si pro sebe. Klestil si cestu hustým mlázím dál od pěšiny v přesvědčení, že tímhle houštím by se snad jiní houbaři nebyli ochotni prodírat. A pak ji uviděl. Ležela na zádech, kabát rozepnutý a jeho levý cíp nacpaný v ústech. Šedivé vlasy na temeni hlavy měla slepené krví. Nečekal a rozběhl se do vesnice.