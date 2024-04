Je to nesmysl. Zákaz sběru klestí bez souhlasu nebude, otočilo ministerstvo

„Tohle je opravdu nesmysl. Byl to požadavek vlastníků, nicméně těžko by to bylo kontrolovatelné. Už jsem vydal pokyn to z návrhu vyndat. Honit kempaře se dřevem na opečení buřta nebo babičku s klestím na zádech fakt nechci. Ať se každý chová rozumně,“ napsal na sociálních sítích ministr.

Podle verze zákona, kterou poslalo ministerstvo do připomínkového řízení, by si nesměli bez souhlasu vlastníků lesa návštěvníci z něj odnést ani roští nebo drobné větve. Mohlo to tak znamenat problém pro skauty a táborníky, volný sběr přirozeného lesního odpadu byl vždy povolen.

Lesní klest znamená zbytky stromů po těžbě nebo přirozený opad, který nesmí mít na silnějším konci včetně kůry průměr větší než sedm centimetrů. Už teď přitom platí, že větší kusy dřeva se z lesa brát nesmějí.

Toto dříví může mít pro vlastníka lesa řadu významných účinků, tvrdilo v důvodové zprávě ministerstvo. „Od čistě energetického využití až po funkci meliorační či protierozní. Klest je velmi významným zdrojem tvorby humusu a ovlivňuje chemické i fyzikální vlastnosti lesních půd. Zejména s ohledem na zabránění nadměrného ochuzování lesních půd o potřebné živiny plynoucí z tlející lesní klesti je žádoucí, aby lesní klest nemohla být z lesa odebírána zcela volně bez vědomí vlastníka lesa,“ zdůvodňuje ministerstvo návrh.

S návrhem novely nesouhlasí pražský magistrát ani Sdružení místních samospráv ČR (SMS). Výhrady k plánům státu se týkají rovněž například zvyšování administrativní zátěže, pokud by někdo chtěl pořádat akci pro 100 a více lidí na území nebo omezování vstupu do lesa pro lyžaře. Podle mnoha jiných organizací by podobný zákaz byl prakticky nevymahatelný.

Klestí se mohlo sbírat i ve středověku

Samosprávy připomínají, že sbírat dřevo v lesích bylo možné už od středověku, sběr klestí podle něj neznamená zásadní ohrožení lesa. „Pokud se sběru klestu – činnosti vykazující vysokou pracnost a také časovou náročnost – věnují někteří návštěvníci lesa, jedná se velmi často o potřebné občany, pro které je získání povolení ke sběru zatěžující administrativou, mnohdy i překážkou. Množství takto posbíraného klestu je v celkovém objemu dřevní hmoty na zem spadlé zanedbatelné,“ argumentují zástupci SMS.

Podle Magistrátu hlavního města Prahy by veřejnost beztak požadavek na souhlas ignorovala a vlastníci by se o sbírání klestu nedozvěděli. „Do lesního zákona by měly být zařazeny pouze takové podmínky, u nichž lze očekávat, že se jimi budou jejich adresáti v převážné většině případů řídit a u nichž je možné jejich dodržování reálně vymoci,“ argumentuje vedení Prahy.