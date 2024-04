Rána montážním klíčem, uškrtit a okrást. Tichého dobráka nikdo nepodezříval

Zvonek se rozdrnčel, ale za dveřmi bylo ticho. Zaklepal, až poté vytáhl klíč a vsunul jej do zámku. Prošel předsíní do maličké kuchyně. Na stole stála taška s nákupem. Že by ho matka hned neuklidila? To nebylo jejím zvykem. Byla až úzkostlivě pořádná.

S obavami otevřel dveře pokoje. Na zemi byl strašný nepořádek. Matka ležela nahá na posteli, ruce rozpažené a krev stékající jí z čela barvila polštář doruda...